В Украине заработало официальное приложение для экстренных вызовов даже без мобильной связи

Служба 112 отримала власний мобільний додаток

Министерство внутренних дел (МВД) Украины запустило официальное мобильное приложение службы экстренной помощи 112, которое работает даже при отсутствии сотового сигнала. Его можно скачать в магазинах App Store и Google Play для устройств на iOS и Android. Об этом говорится в пресс-релизе МВД.

Новый инструмент позволяет вызвать экстренную помощь через интернет-соединение. Получив вызов, оператор центра 112 оценивает ситуацию и направляет на место происшествия нужные службы — спасателей, полицию, медиков или газовую службу. Чтобы начать пользоваться приложением, нужно пройти авторизацию.

📲 Новий застосунок 112: допомога навіть без мобільної мережі

МВД определило три основных сценария использования приложения. Первый — ситуации в подземных помещениях и укрытиях, где есть Wi-Fi, но нет мобильной связи. Второй — территории, где покрытие сотовых сетей нестабильное или слабое. Третий — технические сбои или аварии в работе операторов мобильной связи.

Ведомство объявило о дальнейшем развитии функционала приложения. Разработчики планируют добавить возможность вызвать службу 112 на жестовом языке. Это сделает сервис доступным для людей с нарушениями слуха.

МВС презентувало застосунок екстреної служби 112 з підтримкою викликів через інтернет

МВД гарантирует защиту личных данных пользователей в соответствии с государственными стандартами кибербезопасности. Информация, которую собирает приложение, используется исключительно для обработки экстренных обращений и координации спасательных служб.

Запуск приложения 112 продолжает расширение цифровых сервисов для граждан. Ранее в Украине запустили приложение «єЗараз» для эмоциональной поддержки.

