Терминалы РС-30: спутниковый интернет в движении и на земле

Российская космическая отрасль получила новые разработки в области спутниковой связи. В частности, АО «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнёва» создало серию малогабаритных абонентских терминалов нового поколения. Тем, кто хочет купить спутниковый интернет и наладить надежную связь в отдаленных районах, компания предлагает два решения. Мобильный терминал РС-30М работает на движущемся транспорте, а стационарный РС-30С — на земле в неподвижном положении. Оба устройства прошли испытания и запускаются в производство.

Что такое абонентский терминал спутниковой связи

Абонентский терминал — это компактная наземная станция, которая держит двустороннюю связь через телекоммуникационный спутник. В отличие от обычных мобильных телефонов, которые работают через наземные вышки сотовых операторов, такие терминалы связываются с космическими аппаратами на геостационарной орбите и поэтому работают даже в самых отдаленных уголках планеты.

В основе терминала лежат три компонента. Антенну используют для передачи — она отражает сигнал в сторону спутника, а при приеме собирает и концентрирует излучение в точку. Приемопередатчик вместе со спутниковым модемом выполняет обработку потока данных в обоих направлениях. За определение местоположения отвечает система позиционирования — она получает сигналы от навигационных спутников и определяет координаты терминала.

Российские терминалы РС-30 получили автоматическую систему наведения. Она точно отслеживает положение космического аппарата на высоте примерно 36 000 километров и непрерывно корректирует направление антенны. Результат — стабильный скоростной канал для обмена информацией в обе стороны. Терминалы совместимы с сетями российских операторов спутниковой связи и открывают доступ к телефонным звонкам, видеоконференциям, телеметрии и скоростному интернету.

Технические характеристики терминалов РС-30М и РС-30С

Российские инженеры из АО «Решетнёва» создали два варианта терминала — каждый под свои условия работы. Оба передают данные с одинаковой скоростью, но различаются по конструкции.

Мобильный терминал РС-30М работает на движущихся объектах. Он компактный и легкий, поэтому подходит для установки на разные виды транспорта. Основные параметры мобильной версии:

Масса устройства — всего 2,5 килограмма, его можно ставить на автомобили, поезда и самолёты.

— всего 2,5 килограмма, его можно ставить на автомобили, поезда и самолёты. Диаметр антенны — 30 сантиметров, что дает хорошее соотношение размера и качества сигнала.

— 30 сантиметров, что дает хорошее соотношение размера и качества сигнала. Потребляемая мощность — не больше 50 Ватт, минимальная нагрузка на бортовые системы.

— не больше 50 Ватт, минимальная нагрузка на бортовые системы. Скорость передачи данных — приём до 80 мегабит в секунду, передача до 5 мегабит в секунду.

— приём до 80 мегабит в секунду, передача до 5 мегабит в секунду. Температурный диапазон — от минус 40 до плюс 50 градусов Цельсия.

Стационарный РС-30С создан для неподвижной работы на земле. У этого терминала есть дополнительные возможности, которые превращают его в универсальный инструмент для полевых условий или резервной связи:

Масса устройства — 3,5 килограмма для большей устойчивости при стационарной установке.

— 3,5 килограмма для большей устойчивости при стационарной установке. Потребляемая мощность — 45 Ватт, можно питать от переносного источника ёмкостью 48 000 миллиампер-часов.

— 45 Ватт, можно питать от переносного источника ёмкостью 48 000 миллиампер-часов. Скорость передачи данных — такая же, как у мобильной версии: приём до 80 мегабит в секунду, передача до 5 мегабит в секунду.

— такая же, как у мобильной версии: приём до 80 мегабит в секунду, передача до 5 мегабит в секунду. Степень защиты — IP65, полная защита от пыли и водяных струй.

— IP65, полная защита от пыли и водяных струй. Дальность подключения — пользователь может находиться на расстоянии от станции, соединение идет по кабелю Ethernet на 100 и более метров.

Источником энергии для мобильного терминала служит либо автономный блок питания в составе комплекта, либо штатная электросеть транспортного средства. Антенное зеркало и радиоэлектронные узлы обеих моделей помещены в защитный кожух из радиопрозрачного материала — он не создает помех для радиоволн и работает в любую погоду, включая сильный ветер и осадки.

Обе версии быстро устанавливают соединение: антенна автоматически наводится на спутник и входит в сеть за три минуты. Работать с терминалами может любой пользователь без специальных навыков. Испытания мобильной версии показали: радиоканал остается стабильным даже при резких маневрах, перепадах скорости и вибрациях.

Спутниковый интернет: испытания на железнодорожном транспорте

Инженеры АО «Решетнёва» проверили новый терминал в боевых условиях. Испытательным полигоном стала дорога Санкт-Петербург — Мурманск длиной свыше 1300 километров, которая проходит через несколько климатических поясов и разнообразный рельеф.

От старта до финиша маршрута антенна терминала непрерывно удерживала направление на космический аппарат связи с точностью до градуса. Терминал транслировал служебные данные, текст и голос, а на участках с хорошей видимостью неба обеспечивал полноценный широкополосный обмен информацией. Первые выводы по результатам теста: устройство справляется с организацией скоростной связи для служебных нужд железной дороги.

Главная особенность РС-30М — он дает беспроводную связь даже там, где ограничен или отсутствует мобильный интернет и сотовое покрытие. Это открывает новые возможности для надежной связи на транспорте, особенно на участках, где традиционные средства коммуникации не работают.

Области применения спутниковых терминалов РС-30

Абонентские терминалы спутниковой связи можно применять в самых разных сферах. Две версии — мобильная и стационарная — охватывают широкий круг задач и условий работы.

Мобильный терминал РС-30М весит мало и компактный, поэтому его ставят на разные виды транспорта:

Автомобили и внедорожники для экспедиций в удаленные районы.

Железнодорожный транспорт для пассажирского комфорта и служебной связи.

Морские суда, которые работают вдали от берега.

Авиационный транспорт для улучшения связи в полете.

Стационарный РС-30С дает дополнительные возможности. Он работает даже без сигналов глобальных навигационных спутниковых систем, что незаменимо в сложных условиях. Степень защиты IP65 позволяет ставить устройство под открытым небом без дополнительного укрытия. К терминалу можно подключать пользователей на расстоянии более 100 метров по кабелю Ethernet — это удобно для полевых лагерей или временных пунктов управления.

Оба терминала созданы для мест без покрытия сотовых сетей. Например, для полевых условий геологических, археологических или научных экспедиций. Их также используют как резервную связь в чрезвычайных ситуациях и при спасательных операциях, когда наземная инфраструктура повреждена или отсутствует. Терминалы разворачиваются за три минуты от установки до входа в сеть, поэтому особенно ценны в критических ситуациях.

Инженеры АО «Решетнёва» планируют продолжить эксперименты, чтобы подтвердить технические характеристики обоих терминалов на разных маршрутах и в разных условиях. Результаты помогут окончательно определить рабочие параметры устройств и расширить сферы применения. Две версии — мобильная РС-30М и стационарная РС-30С — дают пользователям свободу выбора решения под конкретную задачу. Развитие российских технологий спутниковой связи укрепляет коммуникационную независимость страны и создает надежную инфраструктуру для связи в самых отдаленных уголках России.