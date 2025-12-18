UARU

UARU

Телеканал «Армия TV» переходит из государственного МХ-7 в мультиплекс «Зеонбуду»

Новости
Телеканал Армія TV

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания (Нацсовет) аннулировал разрешение Центральной телерадиостудии Министерства обороны Украины на вещание канала «Армия TV» в государственном мультиплексе МХ-7. Вместо этого регулятор разрешил телеканалу вещать в мультиплексе «Зеонбуду» МХ-5. Об этом сообщает «Детектор медиа».

Это решение Нацсовет принял 18 декабря по инициативе Центральной телерадиостудии Министерства обороны. Руководитель организации Павел Шамшин пояснил, что метровый диапазон имеет технические ограничения и не позволяет охватить зрителей в стратегически важных регионах.

- Реклама -

По словам Шамшина, дециметровый диапазон мультиплекса МХ-5 позволит охватить прифронтовые, приграничные и деоккупированные территории. Он подчеркнул, что канал должен быть представлен в этих регионах. На приграничных территориях жители пользуются дециметровыми антеннами. Метровый диапазон не позволяет решить задачи, стоящие перед телеканалом. Министерство обороны Украины согласовало решение о переходе.

После аннулирования предыдущего временного разрешения Нацсовет быстро выдал новое. Оно позволяет «Армия TV» вещать на свободном канале в мультиплексе «Зеонбуду» МХ-5. В то же время регулятор изменил условия для сопутствующего проекта. Радиостанция «Армия ФМ» с 1 января 2025 года перейдет на круглосуточное вещание.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

В государственном мультиплексе МХ-7 сейчас свободно несколько слотов. В сентябре появилось еще одно место после аннулирования лицензии телеканала «Світло» компании Film.ua (юридическое лицо — ООО «ТРК «Корисне ТБ»). Три других канала, которые победили в конкурсе и получили лицензии, получили разрешение отложить запуск трансляций до завершения военного положения.

В августе 2025 года не вышел в эфир запланированный канал «Интер Украина» в МХ-7. Проект курировал Сергей Созановский, член наблюдательного совета медиагруппы «Интер». Регулятор разрешил отложить запуск вещания и для каналов «Униан-2» и «Сонце+».

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

MEGOGO покажет товарищеские матчи сборной Украины по футзалу против Португалии

MEGOGO покажет спарринги сборной Украины по футзалу против Португалии 19 и 21 декабря. Начало в 21:45. Бесплатную трансляцию смотрите на канале MEGOGO СПОРТ.
Новости

Нацсовет оштрафовал youtv на 296 тысяч гривен за фильм с Машковым

Нацсовет наложил штраф в размере 296 тыс. грн на youtv из-за фильма с Машковым. Актер находится в Списке лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.
Новости

«Оскар» переезжает на YouTube: с 2029 года церемонию бесплатно будет транслировать стриминговая платформа

Стриминговая платформа YouTube будет транслировать церемонию «Оскар» с 2029 года. Соглашение будет действовать до 2033 года, трансляция будет бесплатной для зрителей.
Новости

Revolut выходит на рынок мобильной связи Великобритании и Польши

Британская финтех-компания Revolut запускает виртуального мобильного оператора в Великобритании и Польше. Абонентская плата — от £12,50, есть роуминг в ЕС и США
Новости

В Украине заработало официальное приложение для экстренных вызовов даже без мобильной связи

МВД запустило официальное приложение 112 для экстренных вызовов через интернет. Работает даже при отсутствии мобильной связи.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить