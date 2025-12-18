Телеканал «Армия TV» переходит из государственного МХ-7 в мультиплекс «Зеонбуду»

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания (Нацсовет) аннулировал разрешение Центральной телерадиостудии Министерства обороны Украины на вещание канала «Армия TV» в государственном мультиплексе МХ-7. Вместо этого регулятор разрешил телеканалу вещать в мультиплексе «Зеонбуду» МХ-5. Об этом сообщает «Детектор медиа».

Это решение Нацсовет принял 18 декабря по инициативе Центральной телерадиостудии Министерства обороны. Руководитель организации Павел Шамшин пояснил, что метровый диапазон имеет технические ограничения и не позволяет охватить зрителей в стратегически важных регионах.

По словам Шамшина, дециметровый диапазон мультиплекса МХ-5 позволит охватить прифронтовые, приграничные и деоккупированные территории. Он подчеркнул, что канал должен быть представлен в этих регионах. На приграничных территориях жители пользуются дециметровыми антеннами. Метровый диапазон не позволяет решить задачи, стоящие перед телеканалом. Министерство обороны Украины согласовало решение о переходе.

После аннулирования предыдущего временного разрешения Нацсовет быстро выдал новое. Оно позволяет «Армия TV» вещать на свободном канале в мультиплексе «Зеонбуду» МХ-5. В то же время регулятор изменил условия для сопутствующего проекта. Радиостанция «Армия ФМ» с 1 января 2025 года перейдет на круглосуточное вещание.

В государственном мультиплексе МХ-7 сейчас свободно несколько слотов. В сентябре появилось еще одно место после аннулирования лицензии телеканала «Світло» компании Film.ua (юридическое лицо — ООО «ТРК «Корисне ТБ»). Три других канала, которые победили в конкурсе и получили лицензии, получили разрешение отложить запуск трансляций до завершения военного положения.

В августе 2025 года не вышел в эфир запланированный канал «Интер Украина» в МХ-7. Проект курировал Сергей Созановский, член наблюдательного совета медиагруппы «Интер». Регулятор разрешил отложить запуск вещания и для каналов «Униан-2» и «Сонце+».