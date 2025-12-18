UARU

Revolut выходит на рынок мобильной связи Великобритании и Польши

Revolut Mobile

Британская финтех-компания Revolut объявила о запуске собственной услуги мобильной связи. Сервис называется Revolut Mobile и уже доступен клиентам в Великобритании. Как сообщает Bloomberg, компания одновременно запускает такой же продукт в Польше.

Ранние подписчики, которые присоединятся до 30 марта, будут платить £12,50 (около $16,73) ежемесячно. После этой даты стоимость вырастет до £14,99. Базовый тариф включает безлимитный доступ к 5G-интернету, звонки и текстовые сообщения (SMS). Отдельное преимущество — 20 ГБ мобильного трафика для использования в странах Европейского Союза и США без дополнительной платы. Пользователи также смогут иметь несколько номеров и обмениваться сообщениями за границей без дополнительных затрат.

С технической точки зрения Revolut работает как виртуальный мобильный оператор (MVNO). Компания не строит собственную телекоммуникационную инфраструктуру. Вместо этого финтех-гигант заключил партнерское соглашение с американским стартапом Gigs, который обеспечивает программную платформу для услуг связи. Связь будет работать через сеть VodafoneThree. Виртуальные операторы уже контролируют почти пятую часть британского рынка мобильной связи. Такая модель позволяет быстро запустить услугу, не создавая телекоммуникационную сеть самостоятельно.

В Великобритании Revolut имеет 12 миллионов клиентов. В Польше компания насчитывает 5 миллионов пользователей приложения. Руководство планирует расширить мобильную услугу на другие страны. Конкретные географические направления экспансии компания пока не называет.

Запуск мобильной связи является частью долгосрочной стратегии по превращению Revolut в универсальную платформу. Компания стремится стать «суперприложением», которое объединяет финансовые операции, путешествия и теперь телекоммуникационные услуги. Ранее финтех уже предлагал клиентам встроенные SIM-карты (eSIM) для интернет-роуминга во время путешествий. Новая услуга значительно расширяет возможности и полностью заменяет традиционного мобильного оператора.

Revolut — не единственная нетрадиционная компания, которая планирует выйти на рынок мобильной связи. Напомним, мы писали о планах американского ютубера MrBeast создать собственного мобильного оператора. Согласно презентационным материалам, блогер также рассматривает модель MVNO. Проект могут реализовать уже в 2026 году.

