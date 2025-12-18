UARU

«Оскар» переезжает на YouTube: с 2029 года церемонию бесплатно будет транслировать стриминговая платформа

Американская киноакадемия заключила многолетнее соглашение с YouTube, по которому стриминговая платформа будет транслировать премию «Оскар» исключительно в своем эфире в течение 2029-2033 годов. Об этом пишет Variety.

Соглашение начнет действовать с 101-й церемонии награждения в 2029 году. Это завершит многолетнее сотрудничество с телеканалом ABC, который показывал событие с 1976 года. Впрочем, до того времени ABC сохраняет права на трансляцию церемонии, в том числе и столетнего юбилея премии в 2028 году.

По новому соглашению YouTube бесплатно транслировать в мировом эфире не только саму церемонию, но и сопутствующие мероприятия. Зрители во всем мире, а также подписчики YouTube TV в США смогут посмотреть красную дорожку, закулисные события и Governors Ball в прямом эфире. Платформа также будет показывать дополнительные программы Академии — Governors Awards, Student Academy Awards, обед для номинантов и другие события.

Трансляция останется рекламной, однако зрители смогут выбрать субтитры и аудиодорожки на разных языках. Такое решение должно расширить глобальную аудиторию премии и привлечь новые поколения кинематографистов, отмечает руководство Академии.

Как пишет Variety, YouTube заплатила за права девятизначную сумму, опередив предложения Disney/ABC и NBCUniversal. Предыдущее соглашение предусматривало выплату около 100 миллионов долларов ежегодно, однако из-за падения телевизионных рейтингов Disney хотела уменьшить расходы на лицензию.

Этот переход показывает масштабные изменения в медиаиндустрии, где стриминговые платформы все активнее конкурируют с традиционным телевидением. В то же время YouTube придется построить производственную инфраструктуру для масштабной прямой трансляции, на что у компании есть три года.

Представительница ABC Entertainment поблагодарила за многолетнее сотрудничество и пожелала Академии дальнейших успехов. В Disney узнали о сделке лишь за несколько минут до публичного объявления.

