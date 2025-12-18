Нацсовет оштрафовал youtv на 296 тысяч гривен за фильм с Машковым

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания (Нацсовет) оштрафовал OTT-платформу youtv на 296 тысяч гривен. Штраф касается показа фильма с участием российского актера Владимира Машкова, который находится в Списке лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Об этом сообщает «Детектор Медиа».

Регулятор принял это решение 18 декабря на очередном заседании. Причиной стало показ в каталоге платформы фильма «Миссия невыполнима: Протокол “Фантом”», где Машков сыграл одну из ролей.

Нацсовет провел проверку деятельности ООО «Платформа ТВ». Представитель Нацсовета Максим Оноприенко сообщил, что компания признала нарушение. В то же время представители регистранта отметили, что инцидент произошел из-за необходимости проанализировать большой объем контента. После выявления проблемы фильм был удален из каталога.

Представительница платформы Алина Глущенко назвала причиной техническую ошибку. По ее словам, российский актер появился лишь в эпизодической роли в конце фильма. Это затруднило выявление нарушения. Компания удалила фильм сразу после того, как узнала о проблеме.

Максим Оноприенко подчеркнул, что Нацсовет определил высокий уровень общественной опасности этого нарушения. «Детектор Медиа» также отмечает, что Нацсовет учел, что Машков активно популяризирует идеологию «русского мира» и поддерживает российские спецслужбы. Ситуацию усугубил тот факт, что фильм находился на платформе в течение года.

По результатам рассмотрения члены Нацсовета проголосовали за штраф в размере 296 тысяч гривен.

Напомним, на предыдущем заседании Нацсовет вынес предписание OTT-платформе youtv за нарушение законодательства.