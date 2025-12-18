UARU

MEGOGO покажет товарищеские матчи сборной Украины по футзалу против Португалии

Национальная команда Украины по футзалу сыграет два товарищеских матча с португальской сборной 19 и 21 декабря. Эти матчи — часть подготовки к чемпионату Европы 2026 года. Обе встречи начнутся в 21:45 по киевскому времени на арене имени Эдуарду Мансинью в португальском городе Тавира.

Медиасервис MEGOGO получил эксклюзивные права на трансляцию товарищеских матчей. Зрители увидят поединки на OTT-платформе по подписке «Спорт» и в пакетах «MEGOPACK». В то же время матчи будут транслироваться бесплатно на телеканале «MEGOGO СПОРТ». Канал доступен в эфире T2 и кабельных сетях.

Оба спарринга национальной команды с действующим победителем Евро будет комментировать Сергей Лукьяненко. На платформе трансляции размещены в подразделе «Футзал» в разделе «Спорт». Матчи покажут на канале «MEGOGO Футбол Второй».

Подопечные Александра Косенко выйдут на континентальное первенство 22 января следующего года. Евро-2026 по футзалу примут три столицы: латвийская Рига, литовский Каунас и словенская Любляна. Португальская сборная завоевала титул чемпиона Европы на предыдущем турнире.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Напомним, ранее MEGOGO и Ассоциация футзала Украины подписали партнерское соглашение о трансляции ключевых соревнований. Платформа получила эксклюзивные права на показ матчей национальной сборной, betking Экстра-лиги и betking Кубка Украины.

