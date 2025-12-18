MEGOGO покажет решающий матч «Шахтера» в Лиге конференций

18 декабря «Шахтер» проведет заключительный матч основного этапа Лиги конференций против хорватской «Риеки». Игра начнется в 22:00 по Киеву. Матч покажет медиасервис MEGOGO – официальный вещатель еврокубков УЕФА в Украине.

Все матчи Лиги конференций и Лиги Европы будут транслироваться на OTT-платформе (over-the-top) по подписке «Спорт» и во всех пакетах «MEGOPACK». Отдельные поединки также можно будет смотреть бесплатно в прямом эфире телеканала «MEGOGO СПОРТ» в сетях T2 и кабельного телевидения.

- Реклама -

Матч «Шахтер» – «Риека» прокомментируют Сергей Лукьяненко и Виталий Кравченко. На параллельной игре «Динамо» – «Ноа» будут работать Александр Новак и Виталий Похвала.

Аналитическая студия MEGOGO, посвященная обоим матчам наших команд в еврокубках, начнется в 21:00. К ведущему Вадиму Шевякину в студии присоединятся экс-игроки сборной Украины Сергей Нагорняк и Эдуард Цихмейструк.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Киевское «Динамо» уже потеряло математические шансы на выход в плей-офф Лиги конференций. Зато «Шахтеру» для прямого выхода в 1/8 финала достаточно сыграть вничью с «Риекой», обойдя тем самым стыковые матчи.

Более того, «горняки» имеют шансы финишировать на первом месте турнирной таблицы основного этапа. Для этого лидер турнирной таблицы французский «Страсбург» должен проиграть в параллельном поединке исландскому «Брейдаблику».