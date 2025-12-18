LG представила премиальный телевизор Micro RGB evo с AI-процессором

LG Electronics покажет на выставке CES 2026 свой первый флагманский RGB-телевизор — LG Micro RGB evo. Модель получила награду CES 2026 Innovation Awards. Новинка использует самые мелкие отдельные RGB-светодиоды среди всех телевизоров LG и превосходит технологию MiniLED. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Телевизор использует технологию Micro RGB с точностью управления, свойственной OLED-панелям. LG применила 13-летний опыт разработки OLED-дисплеев в RGB-категории. Обработку изображения осуществляет обновленный процессор α (Alpha) 11 AI Processor Gen 3. Чип работает на основе архитектуры Dual AI Engine и поддерживает технологию Dual Super Upscaling. Система одновременно обрабатывает два вида искусственного масштабирования, что повышает детализацию изображения.

Мощность процессора позволила внедрить RGB Primary Color Ultra — технологию полноспектрального воспроизведения цветов. Компания Intertek подтвердила, что LG Micro RGB evo полностью покрывает цветовые пространства BT.2020, DCI-P3 и Adobe RGB. Это самый высокий уровень точности цвета на рынке. Дисплей передает оттенки оптимально для цифрового редактирования, HDR-контента и современных технологий отображения.

За высокую контрастность отвечает технология Micro Dimming Ultra. Система управляет работой более тысячи зон локального затемнения с исключительной точностью. Это обеспечивает лучшую контрастность среди ЖК-телевизоров. Алгоритм точно регулирует яркость и цвет, выявляя мельчайшие детали в темных и ярких сценах.

Телевизор объединяет искусственный интеллект Multi-AI с поддержкой Microsoft Copilot и Google Gemini. Платформа webOS предлагает персонализированный интерфейс с функциями Voice ID, AI Picture/Sound Wizard и индивидуальным главным экраном My Page. Обновленные сервисы AI Concierge, AI Chatbot и AI Search упрощают поиск информации о контенте.

«Достижение высочайшей визуальной точности является целью любого дисплея. С LG Micro RGB evo мы достигли результата, который ранее считался невозможным для этой категории», — заявил Парк Хён-сей, президент компании LG Media Entertainment Solution. По его словам, запуск означает эволюцию RGB-телевизоров и переосмысливает отраслевые стандарты точности воспроизведения цветов.

Модель MRGB95 выпустят в диагоналях 100, 86 и 75 дюймов. Презентация новейших разработок LG в сфере домашних развлечений состоится на стенде компании (№15004, Выставочный центр Лас-Вегаса) с 6 по 9 января во время выставки CES 2026.

LG Micro RGB evo дополняет линейку флагманских телевизоров компании. Ранее производитель представил в Южной Корее модель LG MAGNIT Active Micro LED с диагональю 136 дюймов. Устройство имеет размеры 3×1,7 метра и разрешение 3840×2160 пикселей. Телевизор поддерживает частоту обновления 144 Гц и имеет коэффициент контрастности 1 000 000:1.