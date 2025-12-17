Warner Bros. Discovery відмовилася від пропозиції Paramount заради угоди з Netflix

Совет директоров Warner Bros. Discovery (WBD) единогласно принял решение отказаться от тендерного предложения Paramount Skydance стоимостью 108 миллиардов долларов и продолжить сделку по слиянию с Netflix. Конкурентное предложение не соответствует критериям «Преимущественного предложения» и интересам акционеров. Об этом говорится в официальном пресс-релизе Warner Bros. Discovery.
В подробном письме к акционерам, опубликованном в регуляторных документах, руководство WBD обвинило Paramount во введении акционеров в заблуждение относительно гарантий финансирования сделки. Председатель совета директоров Сэмюэль А. ди Пьяцца-младший отметил, что предложение конкурента «снова не решает ключевых проблем», на которые компания неоднократно указывала при рассмотрении шести предыдущих вариантов от Paramount.
Главной причиной отказа стала недостаточная прозрачность финансового обеспечения. Хотя предложение Paramount предусматривало приобретение акций WBD по 30 долларов за штуку, компания опиралась на «непрозрачный отзывной траст» в качестве гарантии. Это не устроило совет директоров, который настаивал на четком обязательстве контролирующих акционеров. Часть финансирования должны были предоставить суверенные фонды благосостояния Саудовской Аравии, Катара и Абу-Даби, что могло спровоцировать проверку национальной безопасности со стороны американского правительства.
Зато сделка с Netflix на сумму 82,7 миллиарда долларов, о которой объявили 5 декабря, получила полное одобрение руководства. Сопредседатель Netflix Тед Сарандос подчеркнул, что конкурентный процесс обеспечил наилучший результат для потребителей, создателей контента и индустрии развлечений в целом. Слияние должно завершиться в 2026 году после одобрения регулирующими органами.
Стриминговый гигант уже запустил специальный сайт-манифест netflixwbtogether.com для популяризации соглашения среди акционеров и общественности. Платформа содержит три ключевых обещания: больше выбора для зрителей, больше возможностей для индустрии и больше ценности для акционеров. Netflix гарантирует сохранение традиционных кинотеатральных релизов Warner Bros. с эксклюзивным окном проката, а также продолжение создания престижного контента под брендом HBO.
Компания также подчеркнула экономическое влияние объединения. За четыре года планируется вложить 125 миллиардов долларов в экономику США и нанять 140 тысяч членов съемочных групп во всех штатах. В отличие от Paramount, которая закладывала 9 миллиардов долларов экономии на синергии преимущественно за счет сокращения персонала, Netflix обещает ограничиться 2-3 миллиардами и сохранить операционную независимость Warner Bros.
Netflix предлагает акционерам 27,75 доллара за акцию с оценкой бизнеса WBD в 82,7 миллиарда долларов. Структура сделки предусматривает 84% наличных выплат, что несколько уступает полностью наличному предложению Paramount. Однако совет директоров WBD признал условия слияния с Netflix значительно более привлекательными из-за прозрачности обязательств и четкого пути к завершению процесса.
Paramount Skydance пока не прокомментировала решение совета директоров. Ранее владельцы компании, отец и сын Ларри и Дэвид Эллисоны, утверждали, что их предложение более выгодно благодаря наличному характеру и тесным связям с администрацией президента Дональда Трампа. В телефонном разговоре с Дональдом Трампом Дэвид Эллисон обещал внести «радикальные изменения» в работу телеканала CNN, который входит в сеть WBD и известен критикой политики Трампа, если президент поможет со сделкой.
Слияние Netflix и Warner Bros. Discovery создаст мощнейшего игрока на рынке стриминговых сервисов с объединенной библиотекой контента, которая будет включать телестудию HBO, киностудию Warner Bros., стриминговую платформу HBO Max и огромный каталог фильмов и сериалов.