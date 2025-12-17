UARU

UARU

В следующем году в Беларуси демонтируют таксофоны

Новости
Таксофон у Білорусі
Фото: Blizko.by

Республиканское унитарное предприятие «Белтелеком» объявило о полном прекращении работы таксофонной сети и начале демонтажа характерных синих аппаратов с улиц белорусских городов. Как сообщает Tochka.by, работы начнутся 20 января 2026 года.

Сегодня в стране работает более 600 таксофонов. Больше всего аппаратов сосредоточено в столице. Среди последних мест, где можно воспользоваться уличной телефонной связью, остаются столичный железнодорожный вокзал, отдельные станции метро, крупные больницы и учебные заведения, в частности Минское суворовское училище.

- Реклама -

Таксофоны десятилетиями были важным элементом городской инфраструктуры и давали возможность совершать междугородние и международные звонки по предоплате. Их постепенно выводили из употребления много лет назад из-за массового распространения мобильных телефонов. Теперь этот процесс завершается, что символизирует конец целой технологической эры в телекоммуникациях.

Беларусь не единственная страна, которая отказывается от таксофонов. Ранее мы сообщали о демонтаже последней телефонной будки в Нью-Йорке, где их заменили на смарт-киоски LinkNYC.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Подобные шаги ранее предпринял и украинский оператор. «Укртелеком» отключил таксофонную связь еще 1 февраля 2020 года. Компания объяснила решение тем, что мобильная связь полностью вытеснила таксофонию из-за практически нулевого спроса на эту услугу.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Warner Bros. Discovery відмовилася від пропозиції Paramount заради угоди з Netflix

Совет директоров WBD отклонил предложение Paramount на $108 млрд и продолжает сделку по слиянию с Netflix на $82,7 млрд. Решение было принято единогласно.
Новости

Ракета Atlas V вивела на орбіту чергову партію супутників Amazon Leo

Компанія United Launch Alliance успішно запустила 27 супутників для інтернет-сервісу Amazon Leo. Місія стала четвертою для компанії у межах цього проєкту.
Новости

Более 2 миллионов абонентов «Киевстар» отправили 543 тысячи SMS через спутники Starlink

Более 2 миллионов абонентов «Киевстар» воспользовались спутниковой связью Starlink Direct to Cell и отправили через нее более 543 тысяч SMS-сообщений.
Новости

УПЛ.ТБ второй месяц подряд держится в топ-10 OTT и IPTV-каналов Украины

УПЛ.ТБ второй раз подряд вошел в топ-10 самых популярных OTT и IPTV-каналов Украины. Доля аудитории выросла с 1,15% до 1,32%, в спортивном сегменте — до 41,6%.
Новости

«Киевстар» вёл переговоры о поглощении RIA.com — источники

Четыре независимых источника на рынке сообщили о переговорах «Киевстара» по поглощению RIA.com. Компании пока опровергают информацию о сделке.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить