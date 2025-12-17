Республиканское унитарное предприятие «Белтелеком» объявило о полном прекращении работы таксофонной сети и начале демонтажа характерных синих аппаратов с улиц белорусских городов. Как сообщает Tochka.by, работы начнутся 20 января 2026 года.

Сегодня в стране работает более 600 таксофонов. Больше всего аппаратов сосредоточено в столице. Среди последних мест, где можно воспользоваться уличной телефонной связью, остаются столичный железнодорожный вокзал, отдельные станции метро, крупные больницы и учебные заведения, в частности Минское суворовское училище.

Таксофоны десятилетиями были важным элементом городской инфраструктуры и давали возможность совершать междугородние и международные звонки по предоплате. Их постепенно выводили из употребления много лет назад из-за массового распространения мобильных телефонов. Теперь этот процесс завершается, что символизирует конец целой технологической эры в телекоммуникациях.

Беларусь не единственная страна, которая отказывается от таксофонов. Ранее мы сообщали о демонтаже последней телефонной будки в Нью-Йорке, где их заменили на смарт-киоски LinkNYC.

Подобные шаги ранее предпринял и украинский оператор. «Укртелеком» отключил таксофонную связь еще 1 февраля 2020 года. Компания объяснила решение тем, что мобильная связь полностью вытеснила таксофонию из-за практически нулевого спроса на эту услугу.