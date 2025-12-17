UARU

УПЛ.ТБ второй месяц подряд держится в топ-10 OTT и IPTV-каналов Украины

НовостиТелевидение
Телеканал UPL.TV

Спортивный канал УПЛ.ТБ укрепил позиции на телевизионном рынке в ноябре, второй раз подряд попав в десятку самых популярных каналов на платформах OTT и IPTV. Несмотря на конкуренцию со стороны общенациональных вещателей, канал не просто сохранил 10-е место, но и улучшил свои показатели — доля аудитории выросла с 1,15% в октябре до 1,32% в ноябре. Такие данные обнародовала аналитическая платформа BigData.UA.

Топ-10 українських телеканалів у мережах OTT та IPTV за листопад 2025 року. УПЛ.ТВ посідає 10-те місце з часткою 1,32%
Топ-10 украинских телеканалов в сетях OTT и IPTV за ноябрь 2025 года. УПЛ.ТВ занимает 10-е место с долей 1,32%

Стабильное пребывание в топ-10 два месяца подряд свидетельствует о сформировавшемся интересе зрителей к футбольному контенту Чемпионата Украинской Премьер-лиги (УПЛ). Это также опровергает мнение о случайности успеха канала в предыдущем периоде.

«Это показатель системности, а не разового успеха», — прокомментировал результаты президент УПЛ Евгений Дикий. Он подчеркнул, что достижение стало возможным благодаря слаженной работе команды УПЛ.ТВ и высокой конкуренции между участниками чемпионата. Руководитель лиги отдельно поблагодарил клубы за поддержку проекта, партнеров — за доверие, а Вооруженные Силы Украины — за то, что благодаря им есть возможность развивать УПЛ.ТВ.

Спортивні телеканали України з найбільшою долею аудиторії в мережах OTT та IPTV у листопаді 2025 року. УПЛ.ТВ лідирує з показником 41,6%
Спортивные телеканалы Украины с наибольшей долей аудитории в сетях OTT и IPTV в ноябре 2025 года. УПЛ.ТВ лидирует с показателем 41,6%

В спортивном сегменте телевидения канал демонстрирует еще более выраженную динамику. Доля УПЛ.ТБ в общем объеме просмотра спортивного контента на платформах OTT и IPTV выросла с 40% в октябре до 41,6% в ноябре. Это означает, что более двух пятых всего спортивного телепросмотра в этих сегментах приходится именно на трансляции украинского футбола.

«То, что мы видели в октябре, подтвердилось и в ноябре», — констатировал руководитель УПЛ.ТВ Максим Радченко. По его словам, такая тенденция свидетельствует о качестве трансляций и сервиса канала. В то же время эти показатели закладывают фундамент для долгосрочного развития легального спортивного вещания в Украине, что важно для всей индустрии.

Присутствие специализированного спортивного канала в топ-10 наряду с крупными развлекательными и информационными телеканалами показывает изменения в потребительских предпочтениях украинской аудитории. Зрители все чаще выбирают целевой контент через интернет-платформы, что соответствует мировым трендам развития телевизионной индустрии.

Редакция Mediasat
