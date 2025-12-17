UARU

UARU

Ракета Atlas V вивела на орбіту чергову партію супутників Amazon Leo

Новости
Запуск ракети-носія Atlas V
Фото: Michael Cain / Spaceflight Now

Вранці 16 грудня United Launch Alliance (ULA) вивела на навколоземну орбіту 27 супутників широкосмугового інтернет-сервісу Amazon Leo. Ракета-носій Atlas V стартувала о 03:28 за часом Східного узбережжя США (10:28 за київським часом) зі стартового майданчика Космічних сил на мисі Канаверал. За інформацією Spaceflight Now, це четвертий запуск ULA у межах проєкту, а місія отримала позначення LA-04.

Ракета використовувала конфігурацію 551 з п’ятьма твердопаливними прискорювачами, які разом з основним двигуном RD-180 забезпечували необхідну тягу. Прискорювачі відокремилися менш ніж за дві хвилини польоту. Через 4,5 хвилини після старту перший ступінь відділився, й верхній ступінь Centaur з двигуном RL10C-1-1 розпочав тринадцятихвилинну роботу.

- Реклама -

Супутники почали відділятися від носія приблизно через 20 хвилин після старту. Розгортання тривало 15 хвилин, після чого верхній ступінь Centaur виконав останнє включення двигуна для контрольованого зведення з орбіти.

Watch live: ULA Atlas 5 rocket launches 27 Amazon Leo satellites from Cape Canaveral

Після завершення місії LA-04 угруповання Amazon Leo налічує 180 супутників, виведених сімома ракетами-носіями. ULA забезпечила чотири запуски на Atlas V, а ще три здійснила компанія SpaceX на ракетах Falcon 9. Таким чином Amazon продовжує активно розгортати свою супутникову мережу протягом 2025 року.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Регуляторні вимоги зобов’язують компанію розмістити на орбіті половину запланованого угруповання (3200 супутників) до 31 липня 2026 року. Втім, Amazon може звернутися з проханням продовжити цей термін або відмовитися від вимоги.

На початку грудня Amazon відправила компоненти першої ракети Ariane з Франції до Французької Гвіани — запуск заплановано на початок 2026 року. Компанія замовила 18 пусків носія Ariane 6, кожен з яких доставить на орбіту 32 супутники. Супутники виробляють у Кіркленді (штат Вашингтон), звідти їх транспортують до центру підготовки Amazon в Космічному центрі Кеннеді, а потім доставляють до Французької Гвіани.

Минулого місяця Project Kuiper змінив назву на Amazon Leo. Водночас компанія представила користувальницьку антену Ultra, яка забезпечує гігабітну швидкість передачі даних. Наразі обладнання доступне обмеженій групі учасників тестової програми.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Warner Bros. Discovery відмовилася від пропозиції Paramount заради угоди з Netflix

Совет директоров WBD отклонил предложение Paramount на $108 млрд и продолжает сделку по слиянию с Netflix на $82,7 млрд. Решение было принято единогласно.
Новости

В следующем году в Беларуси демонтируют таксофоны

«Белтелеком» объявил о демонтаже таксофонной сети. Работы начнутся 20 января 2026 года. Сегодня в Беларуси работает более 600 аппаратов.
Новости

Более 2 миллионов абонентов «Киевстар» отправили 543 тысячи SMS через спутники Starlink

Более 2 миллионов абонентов «Киевстар» воспользовались спутниковой связью Starlink Direct to Cell и отправили через нее более 543 тысяч SMS-сообщений.
Новости

УПЛ.ТБ второй месяц подряд держится в топ-10 OTT и IPTV-каналов Украины

УПЛ.ТБ второй раз подряд вошел в топ-10 самых популярных OTT и IPTV-каналов Украины. Доля аудитории выросла с 1,15% до 1,32%, в спортивном сегменте — до 41,6%.
Новости

«Киевстар» вёл переговоры о поглощении RIA.com — источники

Четыре независимых источника на рынке сообщили о переговорах «Киевстара» по поглощению RIA.com. Компании пока опровергают информацию о сделке.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить