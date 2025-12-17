UARU

UARU

«Киевстар» вёл переговоры о поглощении RIA.com — источники

Новости
«Київстар» вів переговори щодо поглинання RIA.com

Ведущий украинский телекоммуникационный оператор «Киевстар» ведёт с 2023 года переговоры о возможном поглощении классифайдов RIA.com. Об этом изданию Scroll.media рассказали четыре независимых источника на рынке.

Представители «Киевстара» в ответ на официальный запрос назвали эту информацию слухами. В то же время в RIA.com отметили, что таких переговоров не вели.

- Реклама -

О намерениях телеком-компании расширить бизнес начали говорить публично после заключения соглашения с Uklon. В апреле 2025 года президент «Киевстара» Александр Комаров в интервью обозначил приоритетные направления для потенциальной экспансии. Он назвал электронную коммерцию, классифайды, крупную образовательную платформу и финансовые технологии.

Параллельно телеком-оператор ведет диалог с образовательной платформой BUKI. Хотя обе компании не дают официальных комментариев, источникам издания достоверно известно о несогласованности стоимости сделки. Другие игроки образовательного рынка также подтверждают контакты с «Киевстаром», однако эти переговоры не вышли на конструктивный этап.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Анализируя рынок классифайдов, редакция Scroll.media обратила внимание на RIA.com как на наиболее вероятного кандидата для поглощения телеком-гигантом. В портфель компании входят AUTO.RIA, DIM.RIA, AGRO.RIA, RIA.com и один или два непубличных проекта. По информации источников, переговоры о продаже RIA.com ведутся как минимум с 2023 года, а потенциальная стоимость сделки могла достигать $100 млн.

Ключевым фактором, который может тормозить завершение сделки, является история отношений с международной корпорацией Naspers. В 2007 году Allegro, входившая в структуру Naspers, приобрела половину бизнеса RIA.com. Через четыре года компания сообщила, что владеет лишь миноритарным пакетом. После продажи Allegro и выхода Naspers с украинского рынка RIA.com исчезает из списка активов. Детали этой трансформации остаются неясными, а руководство классифайдов утверждает, что действующих договоренностей с Naspers нет.

Характерной особенностью корпоративной стратегии «Киевстара» является продолжительность сделок. Согласование цены и процедура проверки потенциального актива обычно занимают несколько месяцев. Текущий статус переговоров и то, продолжают ли их стороны, пока неизвестны.

В то же время телеком-оператор продолжает реализовывать другие корпоративные операции. Недавно «Киевстар» подал в Антимонопольный комитет Украины повторную заявку на приобретение облачного провайдера GigaCloud после того, как регулятор отклонил первую.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Warner Bros. Discovery відмовилася від пропозиції Paramount заради угоди з Netflix

Совет директоров WBD отклонил предложение Paramount на $108 млрд и продолжает сделку по слиянию с Netflix на $82,7 млрд. Решение было принято единогласно.
Новости

Ракета Atlas V вивела на орбіту чергову партію супутників Amazon Leo

Компанія United Launch Alliance успішно запустила 27 супутників для інтернет-сервісу Amazon Leo. Місія стала четвертою для компанії у межах цього проєкту.
Новости

В следующем году в Беларуси демонтируют таксофоны

«Белтелеком» объявил о демонтаже таксофонной сети. Работы начнутся 20 января 2026 года. Сегодня в Беларуси работает более 600 аппаратов.
Новости

Более 2 миллионов абонентов «Киевстар» отправили 543 тысячи SMS через спутники Starlink

Более 2 миллионов абонентов «Киевстар» воспользовались спутниковой связью Starlink Direct to Cell и отправили через нее более 543 тысяч SMS-сообщений.
Новости

УПЛ.ТБ второй месяц подряд держится в топ-10 OTT и IPTV-каналов Украины

УПЛ.ТБ второй раз подряд вошел в топ-10 самых популярных OTT и IPTV-каналов Украины. Доля аудитории выросла с 1,15% до 1,32%, в спортивном сегменте — до 41,6%.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить