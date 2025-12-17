«Киевстар» вёл переговоры о поглощении RIA.com — источники

Ведущий украинский телекоммуникационный оператор «Киевстар» ведёт с 2023 года переговоры о возможном поглощении классифайдов RIA.com. Об этом изданию Scroll.media рассказали четыре независимых источника на рынке.

Представители «Киевстара» в ответ на официальный запрос назвали эту информацию слухами. В то же время в RIA.com отметили, что таких переговоров не вели.

О намерениях телеком-компании расширить бизнес начали говорить публично после заключения соглашения с Uklon. В апреле 2025 года президент «Киевстара» Александр Комаров в интервью обозначил приоритетные направления для потенциальной экспансии. Он назвал электронную коммерцию, классифайды, крупную образовательную платформу и финансовые технологии.

Параллельно телеком-оператор ведет диалог с образовательной платформой BUKI. Хотя обе компании не дают официальных комментариев, источникам издания достоверно известно о несогласованности стоимости сделки. Другие игроки образовательного рынка также подтверждают контакты с «Киевстаром», однако эти переговоры не вышли на конструктивный этап.

Анализируя рынок классифайдов, редакция Scroll.media обратила внимание на RIA.com как на наиболее вероятного кандидата для поглощения телеком-гигантом. В портфель компании входят AUTO.RIA, DIM.RIA, AGRO.RIA, RIA.com и один или два непубличных проекта. По информации источников, переговоры о продаже RIA.com ведутся как минимум с 2023 года, а потенциальная стоимость сделки могла достигать $100 млн.

Ключевым фактором, который может тормозить завершение сделки, является история отношений с международной корпорацией Naspers. В 2007 году Allegro, входившая в структуру Naspers, приобрела половину бизнеса RIA.com. Через четыре года компания сообщила, что владеет лишь миноритарным пакетом. После продажи Allegro и выхода Naspers с украинского рынка RIA.com исчезает из списка активов. Детали этой трансформации остаются неясными, а руководство классифайдов утверждает, что действующих договоренностей с Naspers нет.

Характерной особенностью корпоративной стратегии «Киевстара» является продолжительность сделок. Согласование цены и процедура проверки потенциального актива обычно занимают несколько месяцев. Текущий статус переговоров и то, продолжают ли их стороны, пока неизвестны.

В то же время телеком-оператор продолжает реализовывать другие корпоративные операции. Недавно «Киевстар» подал в Антимонопольный комитет Украины повторную заявку на приобретение облачного провайдера GigaCloud после того, как регулятор отклонил первую.