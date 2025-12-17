Более 2 миллионов абонентов «Киевстар» отправили 543 тысячи SMS через спутники Starlink

Спутниковой связью Starlink Direct to Cell с момента запуска в Украине уже воспользовались более 2 миллионов абонентов «Киевстар». Всего через спутники отправлено и получено более 543 тысяч SMS-сообщений. Об этом сообщает пресс-служба оператора.

Технологией пользуются по всей Украине. Пятерка городов-лидеров по количеству пользователей — Киев, Львов, Винница, Хмельницкий и Тернополь. В то же время наиболее активно SMS отправляют на подконтрольных территориях юга и востока Украины, что показывает критическую важность спутниковой связи именно для этих регионов.

Оператор предоставляет доступ к спутниковой связи бесплатно в рамках действующих тарифов от 24 ноября 2025 года. Сервис автоматически включается на всех SIM-картах абонентов. Когда исчезает наземное покрытие, устройство само переключается на сеть «Kyivstar | SpaceX». Сейчас технология позволяет только обмениваться SMS и работает на открытом пространстве при условии прямой видимости неба.

Потенциальная аудитория сервиса значительно выросла после добавления поддержки iPhone 13 и более новых моделей с iOS 26.2. Всего абонентов «Киевстар» с LTE-смартфонами, поддерживающими Starlink Direct to Cell, более 15,5 миллиона.