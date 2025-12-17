UARU

UARU

Более 2 миллионов абонентов «Киевстар» отправили 543 тысячи SMS через спутники Starlink

НовостиСпутниковая связь
Direct to Cell від Starlink
Leonardo AI | Mediasat

Спутниковой связью Starlink Direct to Cell с момента запуска в Украине уже воспользовались более 2 миллионов абонентов «Киевстар». Всего через спутники отправлено и получено более 543 тысяч SMS-сообщений. Об этом сообщает пресс-служба оператора.

Технологией пользуются по всей Украине. Пятерка городов-лидеров по количеству пользователей — Киев, Львов, Винница, Хмельницкий и Тернополь. В то же время наиболее активно SMS отправляют на подконтрольных территориях юга и востока Украины, что показывает критическую важность спутниковой связи именно для этих регионов.

- Реклама -

Оператор предоставляет доступ к спутниковой связи бесплатно в рамках действующих тарифов от 24 ноября 2025 года. Сервис автоматически включается на всех SIM-картах абонентов. Когда исчезает наземное покрытие, устройство само переключается на сеть «Kyivstar | SpaceX». Сейчас технология позволяет только обмениваться SMS и работает на открытом пространстве при условии прямой видимости неба.

Потенциальная аудитория сервиса значительно выросла после добавления поддержки iPhone 13 и более новых моделей с iOS 26.2. Всего абонентов «Киевстар» с LTE-смартфонами, поддерживающими Starlink Direct to Cell, более 15,5 миллиона.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Warner Bros. Discovery відмовилася від пропозиції Paramount заради угоди з Netflix

Совет директоров WBD отклонил предложение Paramount на $108 млрд и продолжает сделку по слиянию с Netflix на $82,7 млрд. Решение было принято единогласно.
Новости

Ракета Atlas V вивела на орбіту чергову партію супутників Amazon Leo

Компанія United Launch Alliance успішно запустила 27 супутників для інтернет-сервісу Amazon Leo. Місія стала четвертою для компанії у межах цього проєкту.
Новости

В следующем году в Беларуси демонтируют таксофоны

«Белтелеком» объявил о демонтаже таксофонной сети. Работы начнутся 20 января 2026 года. Сегодня в Беларуси работает более 600 аппаратов.
Новости

УПЛ.ТБ второй месяц подряд держится в топ-10 OTT и IPTV-каналов Украины

УПЛ.ТБ второй раз подряд вошел в топ-10 самых популярных OTT и IPTV-каналов Украины. Доля аудитории выросла с 1,15% до 1,32%, в спортивном сегменте — до 41,6%.
Новости

«Киевстар» вёл переговоры о поглощении RIA.com — источники

Четыре независимых источника на рынке сообщили о переговорах «Киевстара» по поглощению RIA.com. Компании пока опровергают информацию о сделке.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить