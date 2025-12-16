В США производителей телевизоров обвинили в незаконном сборе данных

Прокуратура штата Техас подала иск против пяти крупнейших производителей смарт-телевизоров. В частности, генеральный прокурор штата Кен Пакстон обвинил Sony, Samsung, LG, Hisense и TCL в нарушении законодательства из-за сбора и продажи данных пользователей. Об этом сообщает Mediapost.

Расследование касается технологии автоматического распознавания контента ACR (Automatic Content Recognition), которая отслеживает все, что смотрят пользователи телевизоров. Система записывает не только трансляции стриминговых платформ, но и программы кабельного телевидения и работу подключенных устройств — игровых консолей и Blu-ray проигрывателей. Собранную информацию используют для создания подробных профилей поведения зрителей, а затем показывают им персонализированную рекламу.

Прокуратура обращает внимание прежде всего на то, как компании получают согласие пользователей на сбор данных. Пакстон утверждает, что производители применяют манипулятивные интерфейсы, известные как «теневые паттерны» (dark patterns), которые затрудняют отказ от функции ACR. Например, в телевизорах Samsung пользователь может включить сбор данных одним нажатием, а чтобы отключить — нужно пройти через несколько уровней меню.

В иске отдельно упоминаются формулировки, которыми производители описывают работу ACR. Компания LG, например, называет технологию «Соглашением об обмене информацией о просмотре». По словам генерального прокурора, это скрывает истинную цель сбора данных и вводит потребителей в заблуждение относительно реальных последствий включения функции.

Прокуратура Техаса считает, что производители нарушили закон штата о защите прав потребителей. Согласие пользователей, полученное обманом или манипуляциями, не может быть законным. Компаниям дали 30 дней на устранение нарушений, после чего Пакстон планирует дополнить обвинение нарушением нового техасского закона о защите конфиденциальности.

Стоит отметить, что производители смарт-телевизоров уже сталкивались с подобными исками. Ранее компания Vizio попала под судебное преследование из-за таких же практик сбора данных и урегулировала дела о нарушении конфиденциальности, выплатив несколько миллионов долларов.