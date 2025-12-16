Россия планирует заблокировать YouTube в течение следующих 6–12 месяцев

Видеоплатформа YouTube может потерять доступ на территории России в течение ближайших 6–12 месяцев. О таких планах российских властей рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам информационных технологий и связи Андрей Свинцов в комментарии изданию «Абзац».

Депутат Госдумы объяснил предстоящую блокировку тем, что видеосервис игнорирует российское законодательство. Из-за этого Свинцов призвал авторов контента как можно быстрее переходить на отечественные платформы — Rutube и VK Video. «Свой контент нужно продвигать на российских площадках или тех, которые не принимают меры против РФ и наших граждан. Роскомнадзор также будет постепенно применять ограничительные меры до полного вытеснения YouTube», — заявил заместитель председателя комитета Госдумы.

В то же время официальных документов или нормативных актов, которые бы юридически закрепляли полный запрет видеохостинга, российские регуляторы до сих пор не обнародовали. Однако заявления представителей Госдумы свидетельствуют, что курс на последовательное ограничение доступа к зарубежным онлайн-сервисам будет продолжаться.

Первые технические ограничения в работе YouTube на территории России начались летом прошлого года. Тогда Роскомнадзор объяснил замедление работы видеосервиса тем, что после ухода компании с российского рынка перестали работать кэширующие серверы Google Global Cache. К декабрю 2024 года проблемы с воспроизведением видео значительно усилились на компьютерах и умных телевизорах, а впоследствии видеосервис стал практически недоступным в мобильных сетях страны.