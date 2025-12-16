Правительство отменило обязательную установку систем пожаротушения на базовых станциях мобильной связи

Кабинет Министров обновил Государственные строительные нормы (ГСН) по противопожарной защите и исключил обязанность устанавливать автономные системы пожаротушения в помещениях отдельно расположенных базовых станций. Это решение позволит мобильным операторам направить дополнительные ресурсы на развитие критической инфраструктуры, сообщает «Киевстар».

Норма, действовавшая с 2014 года, была отменена благодаря совместной работе бизнеса, профильных министерств и парламентариев. Инициативу ускорило обращение компании «Киевстар» через платформу «Пульс» Министерства экономики, созданную для усиления диалога между бизнесом и государством.

«Мы приветствуем решение правительства обновить нормативные требования в соответствии с современными технологиями и европейскими практиками. Благодарим Министерство развития общин и территорий Украины, Министерство экономики Украины, Министерство цифровой трансформации Украины и Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям, народных депутатов Украины Елену Шуляк, Сергея Мандзия, Олега Бондаренко за открытость к диалогу и учет сигналов бизнеса, в частности тех, которые были поданы через платформу «Пульс», а также АСС, ФРУ, «Телас», СУП, BRDO и всем операторам за настойчивость и последовательность в отстаивании необходимости изменений», — сказал Артем Фреюк, советник «Киевстар» по вопросам взаимодействия с государственными органами.

Предыдущая норма основывалась на подходах, актуальных на момент ее принятия. В то же время исследования Института ГСЧС показали, что современные базовые станции с энергоэффективным и негорючим оборудованием имеют низкий уровень пожарной опасности. Именно эти выводы стали основанием для пересмотра регуляторных требований.

«Благодарим профессиональное сообщество, все профильные ведомства и представителей парламента, которые присоединились к разработке документа и предоставили предложения во время его подготовки», — отметила Наталья Козловская, заместитель министра развития общин и территорий Украины.

Александр Цыборт, заместитель министра экономики по вопросам цифрового развития, подчеркнул системную реакцию государства на запросы бизнеса. «Мы системно реагируем на сигналы бизнеса, в частности те, которые поступают через pulse.gov.ua. Дерегулирование — это не самоцель, а способ обновить и упростить требования и дать возможность компаниям инвестировать в развитие, инновации и критическую инфраструктуру страны», — добавил он.

Обновленные ДБН также согласовали с европейской практикой и стандартами Европейского Союза (ЕС), что является важным элементом первого этапа дерегулирования телекоммуникационного сектора. Изменения существенно упростят процедуры строительства и обслуживания базовых станций. В то же время это позволит избежать потенциальных повреждений телекоммуникационного оборудования, которые могли возникать из-за срабатывания аэрозольных систем пожаротушения.

«Обновление требований ДБН — это стратегический шаг, высвобождающий ресурсы бизнеса, которые теперь будут направлены на развитие критической инфраструктуры телекоммуникаций, сокращая цифровой разрыв между регионами и обеспечивая более широкие возможности для всей страны», — подчеркнул Станислав Прибытков, заместитель министра цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры.