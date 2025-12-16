На MEGOGO появились вертикальные сериалы производства HOLYWATER

Медиасервис MEGOGO запустил в мобильном приложении вертикальные сериалы производства HOLYWATER. Контент размещен в отдельном разделе Short dramas, он доступен пользователям с активной подпиской. Об этом говорится в пресс-релизе MEGOGO.

На старте сотрудничества зрители получили доступ к трем проектам — «Пара, созданная в аду», «Миллиардер, замаскированный под жиголо» и «Притворись, что ты меня любишь». Это динамичные мелодрамы, созданные студией AMO Pictures в Киеве с участием украинских актеров, в частности Назара Грабара, Артема Пльондера и Саши Аники.

Формат предназначен исключительно для просмотра на мобильных устройствах. Один эпизод длится 1-2 минуты, а полная история насчитывает более 60 серий. Такой подход позволяет смотреть контент фрагментарно в удобное время.

Вертикальные сериалы доступны подписчикам тарифов «Легкая», «Оптимальная», «MEGOPACK», «MEGOPACK Y» и «MEGOPACK N+S». Весь контент имеет украинскую озвучку и субтитры, что позволяет комфортно смотреть без звука.

«Мы первый OTT-сервис в Украине, который официально интегрировал вертикальные сериалы в подписку. Решение о партнерстве с HOLYWATER является логичным шагом, ведь это топовая украинская компания, которая является одной из самых успешных в мире в сегменте вертикальных сериалов. Участие известных украинских актеров должно привлечь дополнительное внимание аудитории», — отметила директор по контенту MEGOGO Мария Панченко.

Компания HOLYWATER занимает заметные позиции на глобальном рынке вертикального стриминга, объем которого оценивается в 8 миллиардов долларов. Среди партнеров компании — американский медиагигант FOX Entertainment и одна из крупнейших студий испаноязычного контента Elefantec Global.

По словам Business Development Lead HOLYWATER Юлии Черной, вертикальный стриминг соответствует изменениям в потребительских привычках пользователей. «Для нас важно, чтобы вертикальные сериалы выходили за пределы нативных приложений и становились частью экосистемы классических OTT-платформ. Сотрудничество с MEGOGO показывает, как этот формат интегрируется в более широкий медиарынок», — пояснила она.