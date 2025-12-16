UARU

UARU

Литовский оператор Bitė отключил 3G по всей стране

Новости
Bitė Lietuva 5G

Литовский телекоммуникационный оператор Bitė Lietuva полностью прекратил работу сети третьего поколения (3G) в стране. Этот шаг позволил освободить частотный ресурс для развития более современных технологий мобильной связи. Об этом говорится на сайте компании.

«Прекращая работу устаревшей связи 3G, мы пишем новую страницу в истории литовского интернета. Миллионы литовцев на протяжении двух десятилетий ежедневно использовали эту технологию для звонков и доступа к сети. Сейчас ее место занимают новые решения, отвечающие потребностям будущего», — отметил генеральный директор Bitė Lietuva Арунас Мицкявичюс.

- Реклама -

Благодаря прекращению работы 3G скорость мобильного интернета выросла на 40%. Это произошло из-за перераспределения частотного диапазона для сетей четвертого поколения (4G) и пятого поколения (5G). Освободившиеся частоты позволяют оператору обеспечить абонентам более высокую пропускную способность и более стабильное соединение.

По словам руководителя компании, отказ от устаревшей технологии также укрепляет национальную безопасность государства. Новые стандарты связи повышают устойчивость мобильной сети к радиоэлектронным помехам со стороны России. «Современные технологии работают с использованием комбинации нескольких частот. Это делает их значительно сложнее для подавления, что особенно важно для жителей приграничных территорий», — говорится в сообщении оператора.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Последней базовой станцией, где прекратили работу 3G, стала башня в районе Науямистис в Вильнюсе. В этом году компания отключила третье поколение почти на 1200 башнях связи в Литве. Это завершило масштабный процесс модернизации телекоммуникационной сети оператора.

Oficialiai pabaigėme senojo 3G ryšio erą

Напомним, ранее Bite Latvija прекратила работу 3G в нескольких регионах Латвии. Компания планирует полностью отключить устаревшую технологию по всей стране к весне 2026 года.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Warner Bros. Discovery відмовилася від пропозиції Paramount заради угоди з Netflix

Совет директоров WBD отклонил предложение Paramount на $108 млрд и продолжает сделку по слиянию с Netflix на $82,7 млрд. Решение было принято единогласно.
Новости

Ракета Atlas V вивела на орбіту чергову партію супутників Amazon Leo

Компанія United Launch Alliance успішно запустила 27 супутників для інтернет-сервісу Amazon Leo. Місія стала четвертою для компанії у межах цього проєкту.
Новости

В следующем году в Беларуси демонтируют таксофоны

«Белтелеком» объявил о демонтаже таксофонной сети. Работы начнутся 20 января 2026 года. Сегодня в Беларуси работает более 600 аппаратов.
Новости

Более 2 миллионов абонентов «Киевстар» отправили 543 тысячи SMS через спутники Starlink

Более 2 миллионов абонентов «Киевстар» воспользовались спутниковой связью Starlink Direct to Cell и отправили через нее более 543 тысяч SMS-сообщений.
Новости

УПЛ.ТБ второй месяц подряд держится в топ-10 OTT и IPTV-каналов Украины

УПЛ.ТБ второй раз подряд вошел в топ-10 самых популярных OTT и IPTV-каналов Украины. Доля аудитории выросла с 1,15% до 1,32%, в спортивном сегменте — до 41,6%.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить