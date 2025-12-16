Литовский оператор Bitė отключил 3G по всей стране

Литовский телекоммуникационный оператор Bitė Lietuva полностью прекратил работу сети третьего поколения (3G) в стране. Этот шаг позволил освободить частотный ресурс для развития более современных технологий мобильной связи. Об этом говорится на сайте компании.

«Прекращая работу устаревшей связи 3G, мы пишем новую страницу в истории литовского интернета. Миллионы литовцев на протяжении двух десятилетий ежедневно использовали эту технологию для звонков и доступа к сети. Сейчас ее место занимают новые решения, отвечающие потребностям будущего», — отметил генеральный директор Bitė Lietuva Арунас Мицкявичюс.

Благодаря прекращению работы 3G скорость мобильного интернета выросла на 40%. Это произошло из-за перераспределения частотного диапазона для сетей четвертого поколения (4G) и пятого поколения (5G). Освободившиеся частоты позволяют оператору обеспечить абонентам более высокую пропускную способность и более стабильное соединение.

По словам руководителя компании, отказ от устаревшей технологии также укрепляет национальную безопасность государства. Новые стандарты связи повышают устойчивость мобильной сети к радиоэлектронным помехам со стороны России. «Современные технологии работают с использованием комбинации нескольких частот. Это делает их значительно сложнее для подавления, что особенно важно для жителей приграничных территорий», — говорится в сообщении оператора.

Последней базовой станцией, где прекратили работу 3G, стала башня в районе Науямистис в Вильнюсе. В этом году компания отключила третье поколение почти на 1200 башнях связи в Литве. Это завершило масштабный процесс модернизации телекоммуникационной сети оператора.

Напомним, ранее Bite Latvija прекратила работу 3G в нескольких регионах Латвии. Компания планирует полностью отключить устаревшую технологию по всей стране к весне 2026 года.