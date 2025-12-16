UARU

lifecell прекращает партнерство с TENET в области мобильной связи

lifecell та TENET припиняють партнерство

Провайдер TENET сообщил абонентам о прекращении партнерской программы с оператором lifecell, в рамках которой предоставлял услуги мобильной связи.

Как сообщает компания, решение прекратить сотрудничество принял lifecell, и TENET не мог на него повлиять. В то же время провайдер уверяет, что подготовил специальные условия — абоненты смогут плавно перейти на прямое обслуживание в сети оператора.

Миграция начнется 17 декабря 2025 года. В этот день мобильные номера пользователей будут автоматически переведены на стартовый тариф «Единый» от lifecell. Абоненты сохранят действующие номера — менять их не придется.

Клиентам TENET оператор lifecell предлагает специальные условия. Они смогут активировать тариф «MAXI» и получить 50-процентную скидку на абонплату за первые три 28-дневных пакета. Предложение будет действовать до 17 декабря 2026 года.

Домашние услуги TENET будут работать как обычно. Интернет и телевидение останутся без изменений, оплачивать их нужно будет и в дальнейшем через TENET.

Миграция завершится 31 декабря 2025 года. После этой даты все вопросы, касающиеся мобильной связи — от тарификации до технической поддержки — будет обслуживать непосредственно lifecell.

Изменить тариф абоненты смогут несколькими способами. Среди доступных вариантов — мобильное приложение My lifecell, официальный сайт оператора, USSD-команды *707# или *141#, контакт-центр по номеру 5433 и личный кабинет на my.lifecell.ua. Пользователи также могут выбрать любой другой тарифный план lifecell в зависимости от потребностей.

Редакция Mediasat
