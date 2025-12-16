«Киевстар» объявил о выходе на рынок альтернативной энергетики и приобретении солнечной электростанции (СЭС) мощностью 12,947 МВт. Оператор выкупил 100% корпоративных прав ООО «САНВИН 11», которое владеет станцией в Украине. Об этом говорится в сообщении компании.

Сделка обошлась оператору в 347,57 млн гривен. По оценкам «Киевстар», станция может производить объем электроэнергии, равный примерно 4% годовых потребностей самого оператора.

«Инвестиции в возобновляемую энергетику — это стратегический шаг, который повысит надежность нашей сети. Мы стремимся внедрять решения, которые делают наши услуги энергонезависимыми и одновременно способствуют развитию энергетического потенциала страны», — прокомментировал Александр Комаров, СЕО «Киевстар».

Эта сделка открывает компании новое направление деятельности — развитие собственных генерирующих мощностей. Такое решение поможет телеком-оператору диверсифицировать энергетические источники и снизить операционные риски из-за нестабильности энергоснабжения в стране.

Электроэнергия, произведенная станцией, будет поступать в объединенную энергосистему Украины в соответствии с действующими рыночными и регуляторными нормами. Это поможет «Киевстару» частично защититься от ценовых колебаний на энергорынке.

Напомним, реализации сделки предшествовало разрешение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), которое компания получила 6 ноября.

Национальный оператор электронных коммуникаций «Киевстар» — дочернее предприятие Kyivstar Group Ltd, первой украинской компании, акции которой торгуются на американской бирже Nasdaq. Компания относится к крупнейшим частным инвесторам в экономику Украины и последовательно внедряет технологические инновации.