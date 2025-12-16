UARU

UARU

«Киевстар» купил солнечную электростанцию за 347 миллионов гривен

Новости
«Київстар» придбав власну СЕС

«Киевстар» объявил о выходе на рынок альтернативной энергетики и приобретении солнечной электростанции (СЭС) мощностью 12,947 МВт. Оператор выкупил 100% корпоративных прав ООО «САНВИН 11», которое владеет станцией в Украине. Об этом говорится в сообщении компании.

Сделка обошлась оператору в 347,57 млн гривен. По оценкам «Киевстар», станция может производить объем электроэнергии, равный примерно 4% годовых потребностей самого оператора.

- Реклама -

«Инвестиции в возобновляемую энергетику — это стратегический шаг, который повысит надежность нашей сети. Мы стремимся внедрять решения, которые делают наши услуги энергонезависимыми и одновременно способствуют развитию энергетического потенциала страны», — прокомментировал Александр Комаров, СЕО «Киевстар».

Эта сделка открывает компании новое направление деятельности — развитие собственных генерирующих мощностей. Такое решение поможет телеком-оператору диверсифицировать энергетические источники и снизить операционные риски из-за нестабильности энергоснабжения в стране.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Электроэнергия, произведенная станцией, будет поступать в объединенную энергосистему Украины в соответствии с действующими рыночными и регуляторными нормами. Это поможет «Киевстару» частично защититься от ценовых колебаний на энергорынке.

Напомним, реализации сделки предшествовало разрешение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), которое компания получила 6 ноября.

Национальный оператор электронных коммуникаций «Киевстар» — дочернее предприятие Kyivstar Group Ltd, первой украинской компании, акции которой торгуются на американской бирже Nasdaq. Компания относится к крупнейшим частным инвесторам в экономику Украины и последовательно внедряет технологические инновации.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Warner Bros. Discovery відмовилася від пропозиції Paramount заради угоди з Netflix

Совет директоров WBD отклонил предложение Paramount на $108 млрд и продолжает сделку по слиянию с Netflix на $82,7 млрд. Решение было принято единогласно.
Новости

Ракета Atlas V вивела на орбіту чергову партію супутників Amazon Leo

Компанія United Launch Alliance успішно запустила 27 супутників для інтернет-сервісу Amazon Leo. Місія стала четвертою для компанії у межах цього проєкту.
Новости

В следующем году в Беларуси демонтируют таксофоны

«Белтелеком» объявил о демонтаже таксофонной сети. Работы начнутся 20 января 2026 года. Сегодня в Беларуси работает более 600 аппаратов.
Новости

Более 2 миллионов абонентов «Киевстар» отправили 543 тысячи SMS через спутники Starlink

Более 2 миллионов абонентов «Киевстар» воспользовались спутниковой связью Starlink Direct to Cell и отправили через нее более 543 тысяч SMS-сообщений.
Новости

УПЛ.ТБ второй месяц подряд держится в топ-10 OTT и IPTV-каналов Украины

УПЛ.ТБ второй раз подряд вошел в топ-10 самых популярных OTT и IPTV-каналов Украины. Доля аудитории выросла с 1,15% до 1,32%, в спортивном сегменте — до 41,6%.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить