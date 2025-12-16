UARU

UARU

Абоненты «Киевстар» с iPhone получили доступ к Starlink Direct to Cell

Новости
Starlink Direct to Cell від Київстар

Владельцы iPhone в Украине теперь могут пользоваться спутниковой связью Starlink Direct to Cell в сети «Киевстар». Смартфоны подключаются напрямую к спутникам Starlink без какого-либо дополнительного оборудования. Об этом сообщается в телеком-сообществе MZU — Мобильная связь Украины.

Запуск состоялся благодаря официальной омологации Apple. Обновление настроек оператора версии 67.1 включило поддержку спутниковой связи на устройствах iOS. До этого услуга работала только на Android-смартфонах с поддержкой 4G/LTE.

- Реклама -

Технология работает благодаря взаимодействию мобильных устройств со спутниками по стандарту LTE. Спутники имеют собственные модемы и базовую станцию eNodeB, поэтому телефон воспринимает их как обычную вышку сотовой связи. Для соединения нужен только открытый доступ к небу.

Украина — одна из первых европейских стран, где запустили пилотный проект Direct to Cell. Услуга доступна всем абонентам «Киевстар» по всей стране, кроме приграничных зон, оккупированных территорий и районов активных боевых действий. Спутниковая связь входит в действующий тариф без дополнительной платы — оператор будет предоставлять ее бесплатно не менее года.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Сейчас через спутниковую сеть работает только отправка SMS-сообщений. В дальнейшем планируется расширить функционал и добавить голосовые вызовы и мобильный интернет.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Warner Bros. Discovery відмовилася від пропозиції Paramount заради угоди з Netflix

Совет директоров WBD отклонил предложение Paramount на $108 млрд и продолжает сделку по слиянию с Netflix на $82,7 млрд. Решение было принято единогласно.
Новости

Ракета Atlas V вивела на орбіту чергову партію супутників Amazon Leo

Компанія United Launch Alliance успішно запустила 27 супутників для інтернет-сервісу Amazon Leo. Місія стала четвертою для компанії у межах цього проєкту.
Новости

В следующем году в Беларуси демонтируют таксофоны

«Белтелеком» объявил о демонтаже таксофонной сети. Работы начнутся 20 января 2026 года. Сегодня в Беларуси работает более 600 аппаратов.
Новости

Более 2 миллионов абонентов «Киевстар» отправили 543 тысячи SMS через спутники Starlink

Более 2 миллионов абонентов «Киевстар» воспользовались спутниковой связью Starlink Direct to Cell и отправили через нее более 543 тысяч SMS-сообщений.
Новости

УПЛ.ТБ второй месяц подряд держится в топ-10 OTT и IPTV-каналов Украины

УПЛ.ТБ второй раз подряд вошел в топ-10 самых популярных OTT и IPTV-каналов Украины. Доля аудитории выросла с 1,15% до 1,32%, в спортивном сегменте — до 41,6%.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить