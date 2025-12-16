Абоненты «Киевстар» с iPhone получили доступ к Starlink Direct to Cell

Владельцы iPhone в Украине теперь могут пользоваться спутниковой связью Starlink Direct to Cell в сети «Киевстар». Смартфоны подключаются напрямую к спутникам Starlink без какого-либо дополнительного оборудования. Об этом сообщается в телеком-сообществе MZU — Мобильная связь Украины.

Запуск состоялся благодаря официальной омологации Apple. Обновление настроек оператора версии 67.1 включило поддержку спутниковой связи на устройствах iOS. До этого услуга работала только на Android-смартфонах с поддержкой 4G/LTE.

Технология работает благодаря взаимодействию мобильных устройств со спутниками по стандарту LTE. Спутники имеют собственные модемы и базовую станцию eNodeB, поэтому телефон воспринимает их как обычную вышку сотовой связи. Для соединения нужен только открытый доступ к небу.

Украина — одна из первых европейских стран, где запустили пилотный проект Direct to Cell. Услуга доступна всем абонентам «Киевстар» по всей стране, кроме приграничных зон, оккупированных территорий и районов активных боевых действий. Спутниковая связь входит в действующий тариф без дополнительной платы — оператор будет предоставлять ее бесплатно не менее года.

Сейчас через спутниковую сеть работает только отправка SMS-сообщений. В дальнейшем планируется расширить функционал и добавить голосовые вызовы и мобильный интернет.