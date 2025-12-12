YouTube TV введет тематические подписки вместо единого тарифа

Американский стриминговый сервис YouTube TV готовится к масштабному изменению бизнес-модели. Платформа запустит более десяти специализированных тарифных планов, которые заменят существующую систему «все включено». Новую модель подписки планируют ввести в начале 2026 года. Об этом сообщает TechCrunch.

Главной новинкой станет отдельный спортивный пакет YouTube TV Sports Plan. В него войдут ведущие спортивные вещатели, в частности FS1 и NBC Sports Network, а также все каналы ESPN. При этом абоненты смогут докупить дополнительные опции — NFL Sunday Ticket и RedZone.

- Реклама -

Помимо спортивного направления, YouTube TV готовит пакеты для поклонников новостного контента, семейных программ и развлекательных шоу. Сейчас базовая подписка на сервис стоит $82,99 в месяц и дает доступ к более чем сотне каналов. Представители платформы говорят, что новые тематические предложения будут стоить дешевле, но точные цены пока не называют.

Компания объясняет изменения желанием дать пользователям больше возможностей управлять собственной подпиской и расходами на просмотр контента.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Напомним, в ноябре YouTube TV и Disney урегулировали конфликт из-за разногласий по условиям дистрибуции и стоимости контента. Каналы медиакорпорации вернулись на платформу после того, как стороны заключили новое соглашение.