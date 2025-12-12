Pinterest покупает tvScientific — рекламную платформу для подключенного телевидения

Компания Pinterest объявила о покупке tvScientific — рекламной платформы для подключенного телевидения (Connected TV, CTV). Финансовые условия сделки не разглашаются. Об этом говорится в официальном блоге Pinterest.

Сделка откроет Pinterest доступ к высоко заинтересованной аудитории CTV-сегмента. Технологии tvScientific будут интегрированы в продуктовую экосистему Pinterest, чтобы повысить эффективность рекламы и расширить возможности таргетинга.

Сделку планируют завершить в первом полугодии 2026 года после получения разрешений регулирующих органов. tvScientific будет работать под управлением Pinterest, сохраняя операционную самостоятельность и собственный бренд. В штате платформы — 160 специалистов, которые продолжат работу в обновленной структуре.

Pinterest использует искусственный интеллект для создания персонализированных рекомендаций контента и рекламы, которые помогают пользователям принимать решения о покупках. Для рекламодателей CTV такие данные имеют особую ценность — они позволяют точнее определять целевую аудиторию и проще измерять эффективность кампаний. Как отмечает Axios, клиенты tvScientific смогут отслеживать показатели продаж и конверсий благодаря аналитическим возможностям Pinterest.

Напомним, в третьем квартале 2025 года выручка Pinterest выросла на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла $1,046 млрд. В то же время количество пользователей платформы достигло 600 млн. Также компания внедрила инструменты для контроля объема AI-контента в лентах пользователей.