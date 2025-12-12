Минцифры опровергло слухи об удорожании мобильного интернета из-за нового закона

Министерство цифровой трансформации Украины опровергло слухи о том, что недавно принятый закон о качестве электронных коммуникаций приведет к повышению стоимости услуг мобильной связи. Об этом заместитель министра цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры Станислав Прибытков сообщил Укринформу.

Закон №4670 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере электронных коммуникаций» не содержит никаких положений, которые могли бы привести к росту тарифов на услуги связи, отметил представитель ведомства. Документ не предусматривает требований, из-за которых операторы должны были бы вкладывать значительные средства и перекладывать эти расходы на потребителей.

В Минцифры отдельно подчеркнули: закон не устанавливает обязательного требования обеспечить скорость интернет-соединения на уровне 100 Мбит/с. Показатели качества услуг будут определяться через диалог с участниками рынка, а не через законодательные ограничения. В то же время опровергли и другой распространенный тезис о том, что провайдеры якобы должны гарантировать работу сетей в автономном режиме в течение 100 часов во время отключения электроэнергии.

В Минцифры объясняют: целью принятого закона является упорядочение требований к качеству услуг электронных коммуникаций и предоставление государству действенных инструментов для координации работы сетей во время кризисных ситуаций. Таким образом, документ не дает оснований ни для подорожания услуг связи, ни для беспокойства со стороны пользователей.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал закон о развитии цифровой инфраструктуры. Этот документ устанавливает обязательные стандарты качества мобильного интернета, которые должны соблюдаться операторами связи. Государство определяет минимальный уровень качества услуг для абонентов, который становится обязательным для провайдеров телекоммуникационных услуг.