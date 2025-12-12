«Киевстар» запустил первую базовую станцию, построенную по ускоренной процедуре

«Киевстар» запустил в работу первый объект телекоммуникационной сети, который построили по упрощенной разрешительной процедуре. Базовая станция размещена вблизи села Подгородное Золочевского района Львовской области. Согласование документации заняло всего несколько недель благодаря правительственному постановлению №555, принятому в мае этого года. Об этом сообщил президент компании Александр Комаров.

Ранее операторы вынуждены были проходить длительные бюрократические процедуры. Получение всех необходимых разрешений занимало от нескольких месяцев до двух лет, и только после этого можно было приступить к строительству. Новая процедура коренным образом изменила эту ситуацию.

По обновленным правилам разрешения на размещение объектов выдаются в течение 25 рабочих дней. При этом операторы могут параллельно начинать строительство и разрабатывать проекты землеустройства. Такая синхронизация процессов существенно сокращает общие сроки запуска станций.

Хронология реализации проекта во Львовской области показывает эффективность новых механизмов. 1 августа 2025 года «Киевстар» подал заявление в Золочевский городской совет на заключение договора в соответствии с постановлением №555. Уже 17 сентября стороны подписали договор на размещение.

Через два дня оператор обратился в «Львовоблэнерго» с соответствующей заявкой. Компания получила технические условия от этого оператора систем распределения 30 сентября. Строительство пятидесятиметровой башни завершили 26 ноября, а 3 декабря к объекту подали питание.

10 декабря базовая станция UL4860 начала работать. Она обеспечит стабильное мобильное покрытие на участке трассы Львов-Тернополь вблизи Золочева.