Disney и OpenAI объявили о партнерстве — в Sora появится более 200 персонажей из культовых франшиз Disney, Marvel, Pixar и Star Wars

Walt Disney Company и OpenAI объявили о стратегическом партнерстве, благодаря которому нейросеть Sora получит доступ к более чем 200 персонажам из культовых франшиз медиагиганта. Об этом говорится в сообщении OpenAI.

Трехлетнее лицензионное соглашение позволит Sora создавать короткие видеоролики для социальных сетей с героями Disney, Marvel, Pixar и Star Wars. Сгенерированные видео смогут просматривать фанаты на стриминговом сервисе Disney+ в формате специальных подборок.

- Реклама -

Библиотека доступных персонажей будет включать широкий спектр популярных героев из разных вселенных. При этом функционал в Sora и ChatGPT Images заработает в начале 2026 года.

Список персонажей включает:

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Disney/Pixar – Микки и Минни Маус, Лило, Стич, Ариэль, Белль, Чудовище, Золушка, Беймакс, Симба, Муфаса, а также персонажи из миров «Энканто», «Холодное сердце», «Головоломка», «Моана», «Корпорация монстров», «История игрушек», «Вверх», «Зоотрополис» и другие.

Marvel – Черная Пантера, Капитан Америка, Дэдпул, Железный Человек, Локи, Тор, Танос и другие.

Lucasfilm – Дарт Вейдер, Грут, Хан Соло, Люк Скайвокер, Лея, Мандалорец, Штурмовики, Йода и другие.

Партнерство не ограничивается простым лицензированием контента. Disney становится ключевым корпоративным клиентом OpenAI и планирует использовать API (программный интерфейс приложения) компании для создания новых продуктов, инструментов и впечатлений, в частности для Disney+. В то же время ChatGPT внедрят для внутреннего использования сотрудниками корпорации.

Финансовая часть соглашения — инвестиция Disney в OpenAI в размере 1 миллиарда долларов. В ответ медиакомпания получит опционы на акции технологического стартапа.

Обе стороны подчеркивают общие принципы ответственного внедрения ИИ. Компании намерены развивать человекоориентированные технологии, которые будут уважать права создателей и расширять возможности для создания контента в креативных индустриях.

Напомним, ранее Disney вместе с NBCUniversal и Warner Bros. Discovery подали иск против китайской компании MiniMax, обвинив разработчиков нейросети Hailuo AI в незаконном использовании защищенных авторским правом персонажей для создания изображений.