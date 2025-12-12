Что смотрели на «Киевстар ТВ» в 2025 году

Платформа кино и телевидения «Киевстар ТВ» завершила 2025 год с заметным ростом популярности отечественного контента среди зрителей. Сегодня каждый второй пользователь сервиса выбирает украинские фильмы и сериалы из видеотеки. Мистический хоррор «Конотопская ведьма» неожиданно возглавил рейтинг самых популярных фильмов. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Лидеры просмотров среди украинского контента

В течение года платформа сосредоточилась на расширении каталога украинского производства и его продвижении. Среди самых популярных отечественных лент зрители чаще всего выбирали комедии «Когда ты выйдешь замуж», «Песики» и «Отпуск вслепую». Большое внимание аудитория уделила также историческому фильму «Довбуш».

В сериальном контенте четвертое место среди всех сериалов платформы заняла драматическая комедия «Витя» — первый сериал собственного производства «Киевстар ТВ». Премьера истории об автомеханике из Лубен, который мечтает стать психологом, состоялась 1 сентября. Об успехе проекта свидетельствует начало съемок второго сезона.

Платформа продолжила выпускать эксклюзивные премьеры украинских сериалов. В ноябре состоялась эксклюзивная премьера нового сезона «Пограничники. 2 курс», а в декабре — исторической костюмированной драмы «Кофе с кардамоном. Сила земли». Уже в этом месяце зрители увидят вторую часть «Пограничники. 2 курс», а в январе 2026 года платформа покажет первый в Украине сериал в жанре true crime — «Тихая Нава».

Среди зарубежного контента наибольший интерес вызвали новые премьеры от Paramount+, в частности сериалы «Король Талси» и «Гангстерленд». В платном сегменте пользователи отдавали предпочтение семейным и анимационным проектам: «Лило и Стич», «Моана 2», «Майнкрафт», «Как приручить дракона» и «Один дома».

Рекордный рост офлайн-просмотров

Резко выросла популярность офлайн-просмотров. В ноябре количество пользователей функции «Загрузка» увеличилось вдвое по сравнению с сентябрем — каждый двадцатый абонент хотя бы раз воспользовался возможностью просмотреть контент без подключения к сети. Чаще всего скачивали сериалы «Обратное направление», «Пограничники», «Бейся, сердце, бейся» и фильмы «Конотопская ведьма», «Когда ты выйдешь замуж?» , «Отпуск вслепую» и «Песики».

Инвестиции в спортивный контент

В течение года «Киевстар ТВ» активно инвестировала в производство и трансляции спортивного контента. Ежемесячно на платформе появлялись эксклюзивные турниры по различным видам спорта. Среди них — матчи квалификации «Полесья», «Александрии» и поединок «Шахтера» в Лиге конференций, чемпионат Европы по баскетболу Евробаскет-2025, медийный футбольный чемпионат UA Steel League и Футзальная Лига чемпионов.

Сервис сотрудничает со спортивными каналами Eurosport, XSPORT, Setanta Sports и онлайн-проектом Football Hub. В частности, 1 января 2025 года «Киевстар ТВ» стала эксклюзивным транслятором нового спортивного телеканала Setanta Sports Premium в Украине.

Борьба с пиратством и география аудитории

Компания последовательно защищает права создателей и противодействует пиратству. Благодаря антипиратской деятельности в этом году удалили более 30 тысяч нелегальных копий эксклюзивного контента платформы.

Аудитория сервиса охватывает всю Украину, о чем свидетельствуют данные исследования Gradus Research Plus «Тенденции медиапотребления в Украине» (октябрь 2025). Наибольшая доля пользователей проживает на западе страны (31%), на севере — 28%, на востоке — 18%, в центральных регионах — 12%, на юге — 11%.

Один аккаунт позволяет использовать сервис одновременно на пяти устройствах — Smart TV, смартфоне, планшете, приставке Smart TV, Xbox или в веб-версии браузера. По сравнению с прошлым годом доля мобильных устройств выросла на 2%. Самыми популярными остаются смартфоны (58%) и большие экраны (50%).

«“Киевстар ТВ” стабильно растет, и это закономерно. Мы создаем качественный и удобный продукт, который легко подключить в тарифах с мобильной связью и Домашним Интернетом. В новой линейке “Все вместе” он доступен как Суперсила. При этом воспользоваться услугой могут абоненты любого мобильного оператора или интернет-провайдера. Мы предлагаем лучший выбор контента украинского производства и на украинском языке, и приятно видеть, что “Киевстар ТВ” становится выбором по умолчанию для все большего количества семей», — комментирует Людмила Яйченя, руководительница отдела услуг видео и телевидения Киевстар.

Среди партнеров платформы — ведущие мировые студии Sony Pictures, HBO, Paramount, Universal, Disney и Amazon Studios. Такое сотрудничество обеспечивает доступ к премьерным фильмам, сериалам и эксклюзивному контенту с украинской озвучкой.

Всего на «Киевстар ТВ» доступно более 430 каналов, 20 000 фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Напомним, что пользоваться платформой кино и телевидения могут абоненты всех мобильных операторов и интернет-провайдеров, работающих на территории Украины.