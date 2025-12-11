UARU

UARU

В США появились торговые автоматы для продажи спутниковых комплектов Starlink

Новости
Вендинговий автомат Starlink
Фото: DishyTech/YT

Компания SpaceX расширила сеть продаж спутникового интернета Starlink и установила специализированные торговые автоматы для абонентского оборудования. Первый такой киоск самообслуживания заметили в торговом центре Jordan Creek Mall в Де-Мойне, штат Айова. Об этом сообщает Notebookcheck.

Через вендинговый автомат покупатели могут приобрести стандартный комплект Standard Kit за 89 долларов. Это самая низкая стоимость абонентского оборудования Starlink за все время его существования. Стоит отметить, что покупка через автомат означает полный переход права собственности на оборудование, в отличие от бесплатной аренды через официальный сайт компании.

- Реклама -

Клиенты, которые активируют приобретенное оборудование в течение семи дней, получают дополнительные 100 долларов в качестве бонуса. Фактически такое предложение делает комплект бесплатным для пользователя. Помимо базового набора, торговый автомат предлагает дополнительное оборудование — крепления для антенны и маршрутизаторы.

I Visited the First Starlink Store and Vending Machine!

Новый канал сбыта дополняет уже существующие способы приобретения оборудования Starlink. В настоящее время комплекты доступны через официальный сайт компании, а также в розничных сетях Home Depot, Best Buy, Costco и Walmart. В то же время приобретение через киоск имеет существенное преимущество — пользователи становятся полноправными владельцами оборудования и не обязаны возвращать его в случае расторжения договора на обслуживание.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Спутниковый интернет остается основным источником дохода SpaceX. Руководитель компании Илон Маск ранее заявлял, что подавляющая часть выручки поступает именно от этого сервиса. В ближайшее время ожидается масштабное обновление сети с переходом на гигабитные скорости передачи данных.

Реализация этого плана зависит от успешного освоения сверхтяжелой ракеты-носителя Starship 3. Именно она должна обеспечить вывод на орбиту спутников третьего поколения Starlink V3 с повышенной производительностью. Пока неизвестно, планирует ли компания расширение сети торговых автоматов на другие штаты США.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Трамп перепутал технологию 6G с разрешением видео

Президент США Дональд Трамп во время выступления показал, что не понимает сути технологии 6G. Он ошибочно связал стандарт с качеством видеоизображения.
Новости

Автомобили Audi оснастят 5G-технологиями от китайской OPPO

Audi получила доступ к 5G-патентам OPPO. Технологии будут применены во всей линейке подключенных автомобилей немецкого бренда для улучшения связи.
Новости

На «Киевстар ТВ» состоялась премьера фильма «Голубая тропа»

11 декабря на «Киевстар ТВ» состоялась эксклюзивная премьера фильма «Голубая тропа» — драмы о свободе выбора в авторитарном обществе.
Новости

Android получил функцию видеотрансляции для экстренных вызовов

В Android появилась функция Emergency Live Video. Она позволяет в реальном времени передавать видео диспетчерам экстренных служб во время звонка.
Новости

MEGOGO покажет матчи «Динамо» и «Шахтера» в пятом туре Лиги конференций

MEGOGO покажет пятый тур Лиги конференций с участием Динамо и Шахтера. Киевский клуб сыграет против Фиорентины, донецкий – с Хамрун Спартанс.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить