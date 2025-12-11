Компания SpaceX расширила сеть продаж спутникового интернета Starlink и установила специализированные торговые автоматы для абонентского оборудования. Первый такой киоск самообслуживания заметили в торговом центре Jordan Creek Mall в Де-Мойне, штат Айова. Об этом сообщает Notebookcheck.

Через вендинговый автомат покупатели могут приобрести стандартный комплект Standard Kit за 89 долларов. Это самая низкая стоимость абонентского оборудования Starlink за все время его существования. Стоит отметить, что покупка через автомат означает полный переход права собственности на оборудование, в отличие от бесплатной аренды через официальный сайт компании.

Клиенты, которые активируют приобретенное оборудование в течение семи дней, получают дополнительные 100 долларов в качестве бонуса. Фактически такое предложение делает комплект бесплатным для пользователя. Помимо базового набора, торговый автомат предлагает дополнительное оборудование — крепления для антенны и маршрутизаторы.

Новый канал сбыта дополняет уже существующие способы приобретения оборудования Starlink. В настоящее время комплекты доступны через официальный сайт компании, а также в розничных сетях Home Depot, Best Buy, Costco и Walmart. В то же время приобретение через киоск имеет существенное преимущество — пользователи становятся полноправными владельцами оборудования и не обязаны возвращать его в случае расторжения договора на обслуживание.

Спутниковый интернет остается основным источником дохода SpaceX. Руководитель компании Илон Маск ранее заявлял, что подавляющая часть выручки поступает именно от этого сервиса. В ближайшее время ожидается масштабное обновление сети с переходом на гигабитные скорости передачи данных.

Реализация этого плана зависит от успешного освоения сверхтяжелой ракеты-носителя Starship 3. Именно она должна обеспечить вывод на орбиту спутников третьего поколения Starlink V3 с повышенной производительностью. Пока неизвестно, планирует ли компания расширение сети торговых автоматов на другие штаты США.