Трамп перепутал технологию 6G с разрешением видео

Президент США Дональд Трамп во время выступления показал, что не понимает сути технологии мобильной связи шестого поколения. Он ошибочно связал стандарт 6G с качеством видеоизображения и заявил, что эта технология позволяет «лучше рассмотреть кожу». Об этом сообщает WION.

Заявление Трамп сделал в присутствии генерального директора Qualcomm Кристиано Амона, который не стал его комментировать. Президент упомянул о своей роли во внедрении 5G и удивился, как быстро появилось следующее поколение. В то же время он неоднократно возвращался к теме камер и качества изображения, а это показывает, что путал стандарты мобильной связи с параметрами видео.

- Реклама -

«Так мы уже переходим к 6G. Ох. Я был лидером во внедрении 5G в свое время. А что оно делает? Позволяет немного лучше рассмотреть кожу? Мне нравились камеры старых времен», – заявил Трамп.

На самом деле 6G – это будущее поколение сотовой связи, которое должно обеспечить более высокую пропускную способность, минимальную задержку и энергоэффективные сети. Технология также предусматривает новые сервисы на базе распределенных вычислений. Стандарт находится на начальном этапе разработки, а его коммерческое использование в США ожидают не ранее второй половины 2030-х годов.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Это не первая техническая ошибка Трампа в телекоммуникациях. В 2019 году он призвал быстро внедрить 6G, хотя технологию тогда только исследовали. Во время его президентства одобрили слияние операторов T-Mobile и Sprint, ослабили правила сетевого нейтралитета и приняли решение о распределении радиочастот.

Федеральная комиссия по связи (FCC) США по назначению Трампа приняла ряд регуляторных изменений, которые повлияли на рынок мобильной связи. В частности, комиссия пересмотрела требования к прозрачности тарифов для потребителей.

Напомним, недавно Трамп также высказался о потенциальной сделке со стримингом. Тогда президент заявил, что Netflix может столкнуться с препятствиями при покупке активов Warner Bros. Discovery из-за чрезмерной концентрации рыночной власти. По его словам, объединенная компания получит «очень большую» долю рынка потокового видео, а это вызовет беспокойство антимонопольных органов.