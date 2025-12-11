На «Киевстар ТВ» состоялась премьера фильма «Голубая тропа»

11 декабря платформа кино и телевидения «Киевстар ТВ» начала эксклюзивный онлайн-показ фильма «Голубая тропа» — кинодрамы о борьбе за свободу выбора в условиях авторитарной системы.

Действие фильма разворачивается в футуристической Бразилии, где правительство принудительно изолирует пожилых людей в отдельных колониях под предлогом повышения эффективности молодого поколения. Главная героиня — почти 80-летняя Тереза — не согласна с таким решением властей. Женщина сбегает из колонии и отправляется в опасное путешествие через Амазонию, стремясь осуществить последнее важное желание, пока это еще возможно.

Лента раскрывает тему старости как периода жизни, когда человек сохраняет право на собственные решения и личную свободу. Через судьбу Терезы фильм поднимает острые социальные вопросы о противостоянии человека и системы, которая пытается навязать свои правила. В то же время кинодрама сохраняет эмоциональную глубину и человечность, что делает ее близкой для широкой аудитории.

Лента получила украинский дубляж благодаря инициативе Василия Байдака. Он приобрел права на показ фильма в украинских кинотеатрах и вместе с партнерами организовал создание украинской озвучки.

«Киевстар ТВ» позволяет просматривать контент в высоком качестве одновременно на пяти разных устройствах — смартфонах, планшетах, ноутбуках, телевизорах SMART TV, игровых консолях Xbox или медиаприставках. Сервис работает для абонентов всех мобильных операторов и интернет-провайдеров. Для доступа к платформе требуется только авторизация через номер телефона.

Ранее, 17 октября, платформа представила эксклюзивную премьеру полнометражного фильма «Медовый месяц» — камерной драмы о супружеской паре в условиях военных действий.