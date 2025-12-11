MEGOGO покажет матчи «Динамо» и «Шахтера» в пятом туре Лиги конференций

11 декабря Динамо и Шахтер проведут матчи пятого тура группового этапа Лиги конференций УЕФА. Киевский клуб сыграет против итальянской Фиорентины, а донецкая команда встретится с мальтийским Хамрун Спартанс.

MEGOGO – официальный вещатель еврокубковых турниров УЕФА в Украине – будет эксклюзивно транслировать матчи Лиги конференций и Лиги Европы. Все игры можно будет смотреть на OTT-платформе по подписке «Спорт» и во всех «MEGOPACK». Отдельные поединки также покажут бесплатно в прямом эфире на телеканале «MEGOGO СПОРТ» в сетях T2 и кабельных операторов.

Матч Фиорентина – Динамо начнется в 19:45 по киевскому времени. Игру прокомментируют Владимир Зверов и Вадим Шевякин. Поединок Хамрун Спартанс – Шахтер стартует в 22:00. Его будут комментировать Сергей Лукьяненко и Виталий Похвала.

Аналитическая студия MEGOGO выйдет в эфир в 18:30. К ведущему Виталию Кравченко присоединятся экс-игрок Динамо и сборной Украины Александр Головко, а также комик и футбольный блогер Олег Маслюк.

После третьего поражения в четырех турах Лиги конференций, последним из которых стала игра против Омонии (0:2), Динамо уволило главного тренера Александра Шовковского. Команду возглавил Игорь Костюк – экс-наставник молодежного состава. В матче против Фиорентины киевскому клубу (3 очка) крайне необходимо набрать очки, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф. Итальянская команда (6 очков) стремится реабилитироваться после двух подряд поражений в еврокубках.

Шахтер уже почти гарантировал себе место в плей-офф турнира, набрав 9 очков в четырех поединках. Мальтийский Хамрун Спартанс набрал только 3 зачетных очка.

На канале «MEGOGO СПОРТ» 11 декабря также покажут матчи Лиги Европы: в 19:45 – Штутгарт против Маккаби Тель-Авив (6 тур), в 22:00 – Сельта против Болоньи (6 тур).