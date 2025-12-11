UARU

Автомобили Audi оснастят 5G-технологиями от китайской OPPO

OPPO та Audi

Китайский производитель электроники OPPO и немецкий автоконцерн Audi подписали глобальное соглашение о взаимном лицензировании патентов. По этому договору Audi получает права на стандартные существенные патенты OPPO в области сотовой связи, в том числе на технологии 5G.

Эти лицензии позволяют Audi внедрить коммуникационные решения OPPO во всю линейку подключенных автомобилей бренда. Интеграция должна улучшить функционал connected cars — транспортных средств с интернет-подключением. Среди ключевых возможностей — стабильная высокоскоростная связь для информационно-развлекательных систем, навигация в режиме реального времени и телеметрия. В то же время технологии позволят обновлять программное обеспечение автомобилей через сеть (over-the-air).

Майкл Фриц, руководитель департамента лицензирования интеллектуальной собственности Audi, подчеркнул важность достигнутой договоренности. По его словам, соглашение показывает, что конструктивный подход к переговорам по лицензированию SEP-патентов возможен. Такие договоры приобретают критическое значение для автопромышленности, которая активно внедряет технологии взаимодействия транспортных средств с инфраструктурой (V2X).

Для OPPO это третье двустороннее патентное соглашение с крупным автопроизводителем, что свидетельствует о росте признания технологического портфеля компании в автомобильном секторе. По данным аналитической компании LexisNexis IPlytics, по состоянию на январь 2025 года OPPO занимает восьмое место в мировом рейтинге по совокупной силе патентного портфеля в области 5G.

По официальной статистике, по состоянию на сентябрь 2025 года компания подала более 117 тысяч патентных заявок во всем мире, из которых более 65 тысяч одобрены. Помимо разработок в области связи, технология быстрой зарядки VOOC flash от OPPO уже работает в более чем 60 автомобильных брендах. Общее количество транспортных средств, оборудованных этим решением, превысило 10 миллионов единиц.

Компания продолжает инвестировать в разработку технологий следующих поколений, в частности 6G, искусственного интеллекта и систем быстрой зарядки, укрепляя позиции на глобальном рынке интеллектуальной собственности.

В то же время другие автопроизводители также активно внедряют 5G-технологии в свои транспортные средства. Напомним, американская Tesla разрабатывает новый 5G-модем для Model Y 2026 года выпуска, который обеспечит скорость загрузки до 2,4 Гбит/с. Устройство в настоящее время проходит сертификацию в Федеральной комиссии по связи США.

Редакция Mediasat
