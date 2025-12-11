Android получил функцию видеотрансляции для экстренных вызовов

Google добавила в операционную систему Android новую функцию Emergency Live Video («Экстренная прямая трансляция»), которая позволяет передавать видео в реальном времени при обращении в службы неотложной помощи. Благодаря этому диспетчеры смогут видеть ситуацию глазами того, кто ведет трансляцию.

Новая функция встроена непосредственно в систему осуществления экстренных вызовов. После соединения диспетчер может предложить абоненту включить видеотрансляцию. Если тот согласится, камера телефона начнет передавать изображение операторам службы помощи. Такой подход помогает быстрее оценить обстоятельства инцидента и дать конкретные рекомендации — от инструкций по сердечно-легочной реанимации до советов по другим неотложным действиям.

Компания делает акцент на защищенности передачи данных: видеопоток шифруется автоматически, а пользователь имеет полный контроль над трансляцией. Он может остановить передачу видео в любой момент.

В настоящее время Emergency Live Video работает в Соединенных Штатах на смартфонах с Android 8 и более поздними версиями при условии установки обновленных сервисов Google Play. Отдельные регионы Германии и Мексики также получили доступ к этой технологии.

Google ведет переговоры с организациями общественной безопасности в разных странах, чтобы распространить функцию на другие территории. Для потенциальных партнеров уже подготовлена техническая документация по внедрению системы.

Emergency Live Video стала очередным шагом Google в совершенствовании коммуникационных возможностей Android. Недавно компания также начала тестировать функцию Call Reason в приложении «Телефон», которая позволит пометить звонки как срочные — получатель увидит соответствующее предупреждение на экране.