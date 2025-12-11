UARU

UARU

Android получил функцию видеотрансляции для экстренных вызовов

Новости
Android Emergency Live Video

Google добавила в операционную систему Android новую функцию Emergency Live Video («Экстренная прямая трансляция»), которая позволяет передавать видео в реальном времени при обращении в службы неотложной помощи. Благодаря этому диспетчеры смогут видеть ситуацию глазами того, кто ведет трансляцию.

Новая функция встроена непосредственно в систему осуществления экстренных вызовов. После соединения диспетчер может предложить абоненту включить видеотрансляцию. Если тот согласится, камера телефона начнет передавать изображение операторам службы помощи. Такой подход помогает быстрее оценить обстоятельства инцидента и дать конкретные рекомендации — от инструкций по сердечно-легочной реанимации до советов по другим неотложным действиям.

- Реклама -

Компания делает акцент на защищенности передачи данных: видеопоток шифруется автоматически, а пользователь имеет полный контроль над трансляцией. Он может остановить передачу видео в любой момент.

В настоящее время Emergency Live Video работает в Соединенных Штатах на смартфонах с Android 8 и более поздними версиями при условии установки обновленных сервисов Google Play. Отдельные регионы Германии и Мексики также получили доступ к этой технологии.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Google ведет переговоры с организациями общественной безопасности в разных странах, чтобы распространить функцию на другие территории. Для потенциальных партнеров уже подготовлена техническая документация по внедрению системы.

Emergency Live Video стала очередным шагом Google в совершенствовании коммуникационных возможностей Android. Недавно компания также начала тестировать функцию Call Reason в приложении «Телефон», которая позволит пометить звонки как срочные — получатель увидит соответствующее предупреждение на экране.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Трамп перепутал технологию 6G с разрешением видео

Президент США Дональд Трамп во время выступления показал, что не понимает сути технологии 6G. Он ошибочно связал стандарт с качеством видеоизображения.
Новости

Автомобили Audi оснастят 5G-технологиями от китайской OPPO

Audi получила доступ к 5G-патентам OPPO. Технологии будут применены во всей линейке подключенных автомобилей немецкого бренда для улучшения связи.
Новости

В США появились торговые автоматы для продажи спутниковых комплектов Starlink

SpaceX установила в США торговые автоматы для продажи комплектов Starlink за 89 долларов. При активации в течение недели — абонент получает бонус 100 долларов.
Новости

На «Киевстар ТВ» состоялась премьера фильма «Голубая тропа»

11 декабря на «Киевстар ТВ» состоялась эксклюзивная премьера фильма «Голубая тропа» — драмы о свободе выбора в авторитарном обществе.
Новости

MEGOGO покажет матчи «Динамо» и «Шахтера» в пятом туре Лиги конференций

MEGOGO покажет пятый тур Лиги конференций с участием Динамо и Шахтера. Киевский клуб сыграет против Фиорентины, донецкий – с Хамрун Спартанс.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить