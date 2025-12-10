Юлия Завалишина возглавила новую Дирекцию корпоративных вопросов и коммуникаций «Киевстар»

«Киевстар» назначил Юлию Завалишину директором вновь созданной Дирекции корпоративных вопросов и коммуникаций. Решение вступило в силу с ноября 2025 года. Об этом говорится на сайте компании.

Новая дирекция возникла в результате объединения двух подразделений — Департамента корпоративных связей и Департамента регуляторного обеспечения. Такое решение должно повысить эффективность взаимодействия с внешними стейкхолдерами и усилить единый голос компании на рынке.

Юлия Завалишина присоединилась к «Киевстар» в октябре 2024 года на должность директора по регуляторному обеспечению. Впоследствии, в апреле 2025 года, ее назначили временно исполняющим обязанности директора по корпоративным связям. За это время компания реализовала и под ее руководством представила ряд стратегических проектов. Среди них — выход на американскую фондовую биржу Nasdaq, запуск в Украине технологии Starlink Direct to Cell и разработка большой украинской языковой модели (LLM).

Объединение функций должно обеспечить комплексный подход к корпоративной и регуляторной политике. Такое решение приобретает особое значение в условиях динамичных изменений, происходящих в компании и на телекоммуникационном рынке в целом.

«Киевстар» продолжает трансформироваться из оператора электронных коммуникаций в полноценную цифровую экосистему. Компания стала первой и единственной в секторе электронных коммуникаций с бизнесом исключительно в Украине, акции которой торгуются на бирже США. Стратегия предусматривает создание комплексной цифровой среды, где телекоммуникационные услуги становятся базой для инновационных сервисов.

В 2025 году «Киевстар» завершил сделку по приобретению 97% корпоративных прав продуктовой IT-компании Uklon. Этот шаг стал частью стратегии расширения цифровой экосистемы компании, которая охватывает ключевые сферы жизни украинцев.