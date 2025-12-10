UARU

UARU

Юлия Завалишина возглавила новую Дирекцию корпоративных вопросов и коммуникаций «Киевстар»

Новости
Юлія Завалішина

«Киевстар» назначил Юлию Завалишину директором вновь созданной Дирекции корпоративных вопросов и коммуникаций. Решение вступило в силу с ноября 2025 года. Об этом говорится на сайте компании.

Новая дирекция возникла в результате объединения двух подразделений — Департамента корпоративных связей и Департамента регуляторного обеспечения. Такое решение должно повысить эффективность взаимодействия с внешними стейкхолдерами и усилить единый голос компании на рынке.

- Реклама -

Юлия Завалишина присоединилась к «Киевстар» в октябре 2024 года на должность директора по регуляторному обеспечению. Впоследствии, в апреле 2025 года, ее назначили временно исполняющим обязанности директора по корпоративным связям. За это время компания реализовала и под ее руководством представила ряд стратегических проектов. Среди них — выход на американскую фондовую биржу Nasdaq, запуск в Украине технологии Starlink Direct to Cell и разработка большой украинской языковой модели (LLM).

Объединение функций должно обеспечить комплексный подход к корпоративной и регуляторной политике. Такое решение приобретает особое значение в условиях динамичных изменений, происходящих в компании и на телекоммуникационном рынке в целом.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

«Киевстар» продолжает трансформироваться из оператора электронных коммуникаций в полноценную цифровую экосистему. Компания стала первой и единственной в секторе электронных коммуникаций с бизнесом исключительно в Украине, акции которой торгуются на бирже США. Стратегия предусматривает создание комплексной цифровой среды, где телекоммуникационные услуги становятся базой для инновационных сервисов.

В 2025 году «Киевстар» завершил сделку по приобретению 97% корпоративных прав продуктовой IT-компании Uklon. Этот шаг стал частью стратегии расширения цифровой экосистемы компании, которая охватывает ключевые сферы жизни украинцев.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

В «Дії» появится карта провайдеров с энергонезависимым интернетом

В «Дії» можно будет увидеть, есть ли поблизости интернет без света. Новая карта покажет xPON-операторов и время автономной работы их сетей.
Новости

Бразилия подключит к интернету все государственные школы до конца 2026 года

К концу 2026 года все государственные школы Бразилии будут иметь интернет. Подключение будет осуществляться через оптоволоконные сети и спутники.
Новости

«Укртелеком» вводит гигабитный интернет для всех абонентов оптической сети

С 1 января 2026 года все абоненты GPON-сети «Укртелеком» получат скорость 1 Гбит/с. Переход произойдет автоматически и без доплат.
Новости

В Израиле отложили срок отключения сетей 2G и 3G

Министерство связи Израиля отложило срок закрытия сетей 2G и 3G. Вместо одномоментного отключения процесс станет постепенным.
Новости

Adobe встроила YouTube Shorts в мобильную версию Premiere для iOS

Adobe выпустила обновление Premiere для iOS с поддержкой YouTube Shorts. Владельцы iPhone могут создавать короткие видео и публиковать их прямо с телефона.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить