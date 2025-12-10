UARU

UARU

В «Дії» появится карта провайдеров с энергонезависимым интернетом

Новости
Діджитал

Украинцы смогут проверить в приложении «Дія» наличие энергонезависимой сети xPON вблизи своего жилья. Новая функция поможет оценить стабильность интернет-соединения и спланировать работу или учебу во время отключений электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Интерактивная карта будет показывать пользователям xPON-операторов, работающих по конкретному адресу, подтверждать наличие технологии энергонезависимого интернета, а также указывать продолжительность автономной работы сети при отсутствии электроэнергии — от 4 до 72 часов. Кроме того, предусмотрена возможность оставлять отзывы о качестве услуг провайдера, что создаст конкурентную среду и будет мотивировать компании улучшать сервис.

Картографический сервис отобразит покрытие энергонезависимого интернета по всей Украине. Это позволит выявлять регионы с недостаточным обеспечением и координировать работу с интернет-операторами для расширения сети. Особенно важно это для прифронтовых общин, где стабильная связь имеет критическое значение для безопасности жителей.

Технология xPON и ее преимущества

Passive Optical Network (xPON) — это технология оптического соединения, которая обеспечивает доступ к сети без электропитания в течение 72 часов. Оптоволоконный кабель прокладывают непосредственно к помещению абонента, при этом на пути от провайдера нет оборудования, требующего электропитания. Чтобы интернет работал, пользователю достаточно питать роутер и ONU-терминал от источника бесперебойного питания или портативного аккумулятора.

Осенью 2025 года, в начале новой волны отключений электроэнергии, спрос на xPON вырос на 45-77% в зависимости от региона. Сегодня энергонезависимой технологией пользуются 52% абонентов против 30% в 2021 году. Наиболее высокое покрытие — более 70% — зафиксировано в Винницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской, Киевской, Черкасской и Волынской областях.

Редакция Mediasat
