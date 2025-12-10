Бразилия подключит к интернету все государственные школы до конца 2026 года

Министерство связи Бразилии планирует обеспечить полный доступ к интернету во всех государственных школах страны до конца 2026 года. Об этом сообщает Agência Brasil.

Образовательные учреждения будут подключаться через оптоволоконные сети и спутниковые технологии. Министр связи Фредерико де Сикейра Филью подчеркнул, что обеспечение школ интернетом является приоритетом правительства, ведь это крайне важно для развития образования молодого поколения и уменьшения социального неравенства. Программа охватит все учреждения, зарегистрированные в Министерстве образования и профинансированные из Фонда поддержки базового образования.

Одновременно с подключением школ Бразилия активно модернизирует национальную телекоммуникационную инфраструктуру. Страна показала исключительные темпы внедрения мобильной связи пятого поколения (5G) — в настоящее время покрытие превысило 64 процента населения, что значительно больше целевого показателя в 57 процентов, который Национальное агентство по телекоммуникациям (Anatel) планировало достичь в 2027 году. Более двух тысяч муниципалитетов страны уже используют технологию нового поколения. Это позволило Бразилии опередить многие другие государства по скорости развертывания 5G-сетей.

В то же время правительство продолжает расширять покрытие мобильной связи четвертого поколения (4G) в отдаленных регионах. В 2025 году власти планируют подключить к этой технологии 1,5 тысячи населенных пунктов в сельских районах и округах Бразилии, обеспечив мобильную связь жителям этих территорий.

Де Сикейра Филью пояснил, что сети развертываются поэтапно в зависимости от численности населения муниципалитетов. Сначала технологию внедряли в крупных городах и столицах, теперь очередь дошла до пригородов и меньших населенных пунктов. В настоящее время покрытие 5G в крупных центрах охватило 67 процентов территории, предусмотренной тендерной документацией.

В январе следующего года состоится новый аукцион на частотный диапазон 700 МГц. Это позволит привлечь дополнительных операторов и расширить покрытие мобильной связи. Новый тендер охватит населенные пункты с численностью более 600 человек, которые получат доступ к технологии 5G, что станет очередным шагом к всеобщему доступу граждан страны к современной мобильной связи.

Вопрос цифровизации образования остается актуальным во всем мире, однако разные страны выбирают противоположные подходы. Так, парламентское большинство Дании недавно приняло решение запретить ученикам начальных классов пользоваться мобильными телефонами в течение учебного дня. Новые правила заработают с начала учебного года 2026/2027.