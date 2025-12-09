UARU

В Израиле отложили срок отключения сетей 2G и 3G

НовостиТелеком
2G, 3G, 4G та 5G в Ізраїлі
Фото: Mediasat

Министерство связи Израиля изменило график прекращения работы сотовых сетей второго и третьего поколений. Об этом пишет издание NEWSru.co.il.

Ведомство выяснило, что сотни тысяч устройств до сих пор работают по устаревшим стандартам. О закрытии сетей объявили еще в 2021 году, но операторы не успели заменить оборудование. Поэтому вместо одномоментного отключения, запланированного на 1 января 2026 года, процесс станет постепенным.

За сроки реализации будут отвечать сотовые операторы. При этом они должны освободить низкочастотные диапазоны 800 и 900 МГц до 1 февраля 2026 года — эти полосы критически важны для развертывания сетей пятого поколения (5G).

Старые сети будут продолжать работать на высоких частотах от 1800 до 2100 МГц. Министерство предупреждает, что такая конфигурация может вызвать проблемы с качеством сигнала, особенно в помещениях. Поэтому ведомство советует пользователям заранее перейти на оборудование с поддержкой 4G и 5G.

Особое внимание уделили экстренным службам. Министерство намерено обязать операторов поддерживать специализированную сеть 2G для неотложных вызовов до конца 2028 года. Эта инфраструктура будет обслуживать всех пользователей независимо от оператора, в том числе и туристов. Для надежности систему продублируют дополнительным оборудованием.

Редакция Mediasat
