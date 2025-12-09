«Укртелеком» вводит гигабитный интернет для всех абонентов оптической сети

Телекоммуникационный оператор «Укртелеком» вводит гигабитную скорость в качестве стандарта для домашних пользователей оптической сети GPON (Gigabit Passive Optical Network). Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

С 1 января 2026 года скорость оптического интернета для домохозяйств вырастет до 1 Гбит/с. Все абоненты получат это автоматически независимо от тарифного плана. Обращаться в контакт-центр или центры обслуживания не нужно. Оператор подчеркивает, что изменения не предусматривают никаких дополнительных платежей или скрытых условий.

- Реклама -

«Мы хотим, чтобы гигабитный интернет стал новым стандартом для украинцев, а не премиальной опцией», — отметил коммерческий директор «Укртелеком» Игорь Яремчук. По его словам, повышение скорости до 1 Гбит/с для домохозяйств на GPON-сети без доплат является последовательным вкладом компании в цифровую устойчивость страны.

«Укртелеком» обеспечивает доступ к гигабитному интернету во всей своей оптической сети — от областных центров до небольших населенных пунктов. Компания развивает инфраструктуру по единому технологическому стандарту по всей стране, что и отличает ее от региональных провайдеров.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Оператор инвестирует в системы энергонезависимости, резервирования и централизованного мониторинга сети. Такой подход помогает поддерживать стабильную скорость и качество услуг даже во время энергетических трудностей. «Внедрение гигабитного стандарта скорости является результатом этих инвестиций и ежедневной работы нашей команды в условиях полномасштабной войны», — добавил Игорь Яремчук.

Чтобы пользоваться всеми возможностями скорости 1 Гбит/с, абонентам понадобится сетевое оборудование с соответствующей пропускной способностью. Речь идет о маршрутизаторах или Wi-Fi Mesh-системах, которые поддерживают гигабитные соединения.

Напомним, ранее «Укртелеком» получил сертификат соответствия международному стандарту ISO 27001, подтверждающий высокий уровень защиты данных и надежность инфраструктуры оператора.