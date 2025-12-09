UARU

UARU

«Укртелеком» вводит гигабитный интернет для всех абонентов оптической сети

НовостиТелеком
1 Гбіт/с – новий стандарт швидкості Укртелеком

Телекоммуникационный оператор «Укртелеком» вводит гигабитную скорость в качестве стандарта для домашних пользователей оптической сети GPON (Gigabit Passive Optical Network). Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

С 1 января 2026 года скорость оптического интернета для домохозяйств вырастет до 1 Гбит/с. Все абоненты получат это автоматически независимо от тарифного плана. Обращаться в контакт-центр или центры обслуживания не нужно. Оператор подчеркивает, что изменения не предусматривают никаких дополнительных платежей или скрытых условий.

- Реклама -

«Мы хотим, чтобы гигабитный интернет стал новым стандартом для украинцев, а не премиальной опцией», — отметил коммерческий директор «Укртелеком» Игорь Яремчук. По его словам, повышение скорости до 1 Гбит/с для домохозяйств на GPON-сети без доплат является последовательным вкладом компании в цифровую устойчивость страны.

«Укртелеком» обеспечивает доступ к гигабитному интернету во всей своей оптической сети — от областных центров до небольших населенных пунктов. Компания развивает инфраструктуру по единому технологическому стандарту по всей стране, что и отличает ее от региональных провайдеров.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Оператор инвестирует в системы энергонезависимости, резервирования и централизованного мониторинга сети. Такой подход помогает поддерживать стабильную скорость и качество услуг даже во время энергетических трудностей. «Внедрение гигабитного стандарта скорости является результатом этих инвестиций и ежедневной работы нашей команды в условиях полномасштабной войны», — добавил Игорь Яремчук.

Чтобы пользоваться всеми возможностями скорости 1 Гбит/с, абонентам понадобится сетевое оборудование с соответствующей пропускной способностью. Речь идет о маршрутизаторах или Wi-Fi Mesh-системах, которые поддерживают гигабитные соединения.

Напомним, ранее «Укртелеком» получил сертификат соответствия международному стандарту ISO 27001, подтверждающий высокий уровень защиты данных и надежность инфраструктуры оператора.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

В «Дії» появится карта провайдеров с энергонезависимым интернетом

В «Дії» можно будет увидеть, есть ли поблизости интернет без света. Новая карта покажет xPON-операторов и время автономной работы их сетей.
Новости

Бразилия подключит к интернету все государственные школы до конца 2026 года

К концу 2026 года все государственные школы Бразилии будут иметь интернет. Подключение будет осуществляться через оптоволоконные сети и спутники.
Новости

Юлия Завалишина возглавила новую Дирекцию корпоративных вопросов и коммуникаций «Киевстар»

«Киевстар» объединил два департамента в новую Дирекцию корпоративных вопросов и коммуникаций. Ее возглавила Юлия Завалишина, работающая в компании с 2024 года.
Новости

В Израиле отложили срок отключения сетей 2G и 3G

Министерство связи Израиля отложило срок закрытия сетей 2G и 3G. Вместо одномоментного отключения процесс станет постепенным.
Новости

Adobe встроила YouTube Shorts в мобильную версию Premiere для iOS

Adobe выпустила обновление Premiere для iOS с поддержкой YouTube Shorts. Владельцы iPhone могут создавать короткие видео и публиковать их прямо с телефона.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить