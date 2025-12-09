MEGOGO покажет топ-матчи шестого тура Лиги чемпионов: Интер – Ливерпуль и Реал – Ман Сити

Медиасервис MEGOGO начинает показы матчей 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА. Трансляции стартуют 9 декабря и продлятся два дня. Зрители увидят самые яркие поединки европейского футбола.

Центральным матчем вечера 9 декабря станет противостояние «Интера» и «Ливерпуля» в Милане. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени. Игру будут комментировать Александр Новак и Виталий Кравченко, а предматчевая аналитическая студия стартует в 21:00. К ведущему Сергею Лукьяненко присоединятся бывший игрок сборной Украины Эдуард Цихмейструк и эксперт по итальянскому футболу Юрий Шевченко.

На следующий день, 10 декабря, зрители смогут увидеть матч между «Реалом» и «Манчестер Сити». Трансляцию игры будут комментировать Владимир Зверов и Виталий Волочай, а студийный выпуск стартует за час до начала поединка. Программу будет вести Александра Кучеренко, гостями студии станут Эдуард Цихмейструк и футбольный блогер и комик Олег Маслюк.

Все матчи будут показаны на платформе MEGOGO по подписке «Спорт» и во всех пакетах «MEGOPACK». Отдельные игры также будут доступны бесплатно в прямом эфире телеканала «MEGOGO СПОРТ» в сети T2 и у кабельных операторов.

В турнирной таблице лидируют «Интер» и «Реал» — они набрали по 12 очков. Впереди только «Арсенал» — 15 очков. «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» занимают позиции в зоне плей-офф с 10 и 9 очками соответственно.

Расписание бесплатных трансляций на телеканале «MEGOGO СПОРТ» включает матч «Юнион Сент-Жилуаз» – «Марсель» 9 декабря в 22:00 и поединок «Карабах» – «Аякс» 10 декабря в 19:45. Обе игры также пройдут в рамках шестого тура Лиги чемпионов УЕФА.

MEGOGO является официальным вещателем еврокубков УЕФА в Украине и обеспечивает эксклюзивный показ всех матчей турнира для украинской аудитории.