Количество базовых станций 5G в Китае достигло 4,76 миллиона

Телекоммуникационная инфраструктура пятого поколения в Китайской Народной Республике стремительно развивается. По состоянию на конец октября этого года общее количество базовых станций пятого поколения в стране достигло 4,76 млн единиц. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на данные Министерства промышленности и информатизации КНР.

С начала года инфраструктура пополнилась 507 тыс. новых объектов. Оборудование 5G составляет 37% от всех мобильных базовых станций. Это свидетельствует о последовательной реализации государственной стратегии цифровизации экономики.

- Реклама -

Вместе с инфраструктурой растет и абонентская база. Количество пользователей сетей пятого поколения превысило 1,18 млрд человек — на 170 млн больше, чем в декабре прошлого года. Абоненты 5G составляют 64,7% от всех пользователей мобильной связи в стране.

Телекоммуникационный сектор демонстрирует положительную финансовую динамику. За десять месяцев этого года доходы отрасли выросли на 0,9% в годовом исчислении и превысили 1,46 трлн юаней, что составляет около 207 млрд долл. США.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Китай развертывает сети пятого поколения одними из самых быстрых темпов в мире. Страна сохраняет лидерство по масштабам внедрения технологии 5G — как по количеству базовых станций, так и по численности подключенных пользователей.

В то же время китайские производители телекоммуникационного оборудования сталкиваются с ограничениями на международных рынках. Еврокомиссия работает над юридическим закреплением запрета на использование продукции Huawei и ZTE в сетях пятого поколения стран-членов ЕС, считая эти компании поставщиками с высоким уровнем риска.