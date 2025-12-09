UARU

UARU

Количество базовых станций 5G в Китае достигло 4,76 миллиона

НовостиТелеком
Базова станція 5G у Китаї
Фото: Guo Shining / China Daily

Телекоммуникационная инфраструктура пятого поколения в Китайской Народной Республике стремительно развивается. По состоянию на конец октября этого года общее количество базовых станций пятого поколения в стране достигло 4,76 млн единиц. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на данные Министерства промышленности и информатизации КНР.

С начала года инфраструктура пополнилась 507 тыс. новых объектов. Оборудование 5G составляет 37% от всех мобильных базовых станций. Это свидетельствует о последовательной реализации государственной стратегии цифровизации экономики.

- Реклама -

Вместе с инфраструктурой растет и абонентская база. Количество пользователей сетей пятого поколения превысило 1,18 млрд человек — на 170 млн больше, чем в декабре прошлого года. Абоненты 5G составляют 64,7% от всех пользователей мобильной связи в стране.

Телекоммуникационный сектор демонстрирует положительную финансовую динамику. За десять месяцев этого года доходы отрасли выросли на 0,9% в годовом исчислении и превысили 1,46 трлн юаней, что составляет около 207 млрд долл. США.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Китай развертывает сети пятого поколения одними из самых быстрых темпов в мире. Страна сохраняет лидерство по масштабам внедрения технологии 5G — как по количеству базовых станций, так и по численности подключенных пользователей.

В то же время китайские производители телекоммуникационного оборудования сталкиваются с ограничениями на международных рынках. Еврокомиссия работает над юридическим закреплением запрета на использование продукции Huawei и ZTE в сетях пятого поколения стран-членов ЕС, считая эти компании поставщиками с высоким уровнем риска.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

В «Дії» появится карта провайдеров с энергонезависимым интернетом

В «Дії» можно будет увидеть, есть ли поблизости интернет без света. Новая карта покажет xPON-операторов и время автономной работы их сетей.
Новости

Бразилия подключит к интернету все государственные школы до конца 2026 года

К концу 2026 года все государственные школы Бразилии будут иметь интернет. Подключение будет осуществляться через оптоволоконные сети и спутники.
Новости

Юлия Завалишина возглавила новую Дирекцию корпоративных вопросов и коммуникаций «Киевстар»

«Киевстар» объединил два департамента в новую Дирекцию корпоративных вопросов и коммуникаций. Ее возглавила Юлия Завалишина, работающая в компании с 2024 года.
Новости

«Укртелеком» вводит гигабитный интернет для всех абонентов оптической сети

С 1 января 2026 года все абоненты GPON-сети «Укртелеком» получат скорость 1 Гбит/с. Переход произойдет автоматически и без доплат.
Новости

В Израиле отложили срок отключения сетей 2G и 3G

Министерство связи Израиля отложило срок закрытия сетей 2G и 3G. Вместо одномоментного отключения процесс станет постепенным.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить