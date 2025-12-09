UARU

UARU

Adobe встроила YouTube Shorts в мобильную версию Premiere для iOS

Новости
YouTube Shorts отримає вбудований Adobe Premiere

Компания Adobe выпустила обновление программы Premiere для iOS, которое позволяет пользователям iPhone создавать короткие видео и публиковать их сразу на платформе YouTube. Новая функция сочетает инструменты видеомонтажа и возможность мгновенной публикации контента формата Shorts. Об этом сообщает Techcrunch.

Обновленное приложение открывает отдельный раздел для работы с короткометражным видеоконтентом. Пользователи имеют доступ к библиотеке готовых шаблонов, эффектов и переходов, созданных топовыми авторами. Эти шаблоны содержат заранее настроенные текстовые элементы, визуальные эффекты и анимационные переходы, которые можно подстроить под собственные нужды или использовать в качестве основы для своих проектов.

Post Directly to YouTube with Premiere for iPhone | Coming Soon | Adobe Video

Процесс создания видео начинается с загрузки Premiere из App Store. Войдя в программу, нужно нажать «Create for YouTube». Видеоматериалы можно загрузить с камеры смартфона, облачного хранилища или Adobe Creative Cloud. После завершения редактирования пользователь публикует видео сразу на свой YouTube-канал.

Интеграция позволяет выполнять полный цикл создания контента на мобильном устройстве. Функционал включает обрезку видео, добавление текста, настройку звукового сопровождения и цветовой гаммы. Шаблоны можно находить прямо в ленте YouTube Shorts и переносить в мобильную версию Premiere несколькими касаниями.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
Читайте также

Новости

В «Дії» появится карта провайдеров с энергонезависимым интернетом

В «Дії» можно будет увидеть, есть ли поблизости интернет без света. Новая карта покажет xPON-операторов и время автономной работы их сетей.
Новости

Бразилия подключит к интернету все государственные школы до конца 2026 года

К концу 2026 года все государственные школы Бразилии будут иметь интернет. Подключение будет осуществляться через оптоволоконные сети и спутники.
Новости

Юлия Завалишина возглавила новую Дирекцию корпоративных вопросов и коммуникаций «Киевстар»

«Киевстар» объединил два департамента в новую Дирекцию корпоративных вопросов и коммуникаций. Ее возглавила Юлия Завалишина, работающая в компании с 2024 года.
Новости

«Укртелеком» вводит гигабитный интернет для всех абонентов оптической сети

С 1 января 2026 года все абоненты GPON-сети «Укртелеком» получат скорость 1 Гбит/с. Переход произойдет автоматически и без доплат.
Новости

В Израиле отложили срок отключения сетей 2G и 3G

Министерство связи Израиля отложило срок закрытия сетей 2G и 3G. Вместо одномоментного отключения процесс станет постепенным.
