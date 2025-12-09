Adobe встроила YouTube Shorts в мобильную версию Premiere для iOS

Компания Adobe выпустила обновление программы Premiere для iOS, которое позволяет пользователям iPhone создавать короткие видео и публиковать их сразу на платформе YouTube. Новая функция сочетает инструменты видеомонтажа и возможность мгновенной публикации контента формата Shorts. Об этом сообщает Techcrunch.

Обновленное приложение открывает отдельный раздел для работы с короткометражным видеоконтентом. Пользователи имеют доступ к библиотеке готовых шаблонов, эффектов и переходов, созданных топовыми авторами. Эти шаблоны содержат заранее настроенные текстовые элементы, визуальные эффекты и анимационные переходы, которые можно подстроить под собственные нужды или использовать в качестве основы для своих проектов.

Процесс создания видео начинается с загрузки Premiere из App Store. Войдя в программу, нужно нажать «Create for YouTube». Видеоматериалы можно загрузить с камеры смартфона, облачного хранилища или Adobe Creative Cloud. После завершения редактирования пользователь публикует видео сразу на свой YouTube-канал.

Интеграция позволяет выполнять полный цикл создания контента на мобильном устройстве. Функционал включает обрезку видео, добавление текста, настройку звукового сопровождения и цветовой гаммы. Шаблоны можно находить прямо в ленте YouTube Shorts и переносить в мобильную версию Premiere несколькими касаниями.