В США представили «вечное» хранилище на базе ДНК — терабайты в капсуле размером с таблетку

Американский стартап Atlas Data Storage объявил о запуске платформы Atlas Eon 100 — первого коммерческого решения для длительного архивирования цифровой информации на базе синтетических молекул ДНК. Технология обещает хранить большие массивы данных тысячелетиями в формате, устойчивом к деградации и потерям.

Новая система решает ключевую проблему современных электронных носителей — ограниченный срок службы. Идею использования ДНК для хранения цифровых данных ученые обсуждают в течение последних лет, однако Atlas Data Storage стала одной из первых компаний, предложивших коммерческое решение. Разработчики предлагают использовать естественный механизм сохранения генетической информации, который оказался самым надежным за миллиарды лет эволюции. Впрочем, технология имеет существенное ограничение: запись и считывание происходят значительно медленнее по сравнению со стандартными накопителями из-за последовательности биохимических реакций.

Платформа работает как сервис, а не как автономное устройство для индивидуального использования. Клиенты передают Atlas Data Storage цифровые файлы любого формата, которые компания преобразует в последовательность из четырех нуклеотидов: аденина (A), цитозина (C), гуанина (G) и тимина (T). Этот генетический код заменяет традиционную двоичную систему записи информации.

После синтеза молекул дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) с закодированными данными материал проходит обезвоживание и герметизацию в специальных капсулах. Такой формат обеспечивает длительное хранение без необходимости в энергоснабжении или особых условиях.

Информация восстанавливается путем секвенирования содержимого капсулы. Компания использует стандартное оборудование для считывания генетических последовательностей, доступное на рынке. Процедура не требует специализированной среды и выполняется в типичных офисных помещениях. После завершения секвенирования система автоматически преобразует генетический код обратно в двоичный формат.

Плотность записи в Atlas Eon 100 превышает показатели магнитных лент в тысячу раз, что позволяет хранить терабайты данных в капсуле размером с фармацевтическую таблетку. Встроенные алгоритмы коррекции обеспечивают точность восстановления на уровне 99,99999999999%, исключая практически любые потери при считывании.

Разработчик не раскрывает точную емкость одного картриджа и стоимость услуги. Сервис ориентирован на корпоративных клиентов, государственные учреждения, архивные фонды музеев и частных лиц со значительными финансовыми возможностями. Компания рассматривает свое решение как альтернативу для длительного хранения критически важной информации, которую невозможно потерять из-за технологического устаревания носителей.

Направление хранения данных на ДНК активно развивается в разных странах. Недавно китайские ученые представили экспериментальный носитель в формате кассеты с ДНК-пленкой, способный вмещать 36 петабайт информации — эквивалент 36 тысяч терабайтных жестких дисков.