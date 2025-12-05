Spotify трансформируется из аудиоплатформы в видеосервис

Компания Spotify объявила о намерении трансформироваться из аудиоплатформы в полноценный видеосервис. Как сообщает The Tech Buzz, уже в этом месяце сервис запустит интеграцию музыкальных видео в свое приложение.

Новая функция позволит американским пользователям переключаться между аудио- и видеоформатами популярных композиций. Компания поставила цель создать «лучший видеоопыт», способный конкурировать с ведущими игроками индустрии — YouTube и TikTok. Об этом свидетельствуют опубликованные вакансии, где Spotify позиционирует себя как платформу, эволюционирующую «от сервиса, ориентированного прежде всего на аудио, к видеосервису мирового уровня».

Реализовать планы удалось благодаря лицензионным соглашениям с ведущими звукозаписывающими лейблами и Национальной ассоциацией музыкальных издателей, заключенным осенью этого года. Соглашения предусматривают положения об аудиовизуальных правах, необходимых для запуска новых продуктов.

Главный бизнес-директор Spotify Алекс Норстрём подчеркнул стратегическое значение достигнутых договоренностей. По его словам, полученные права обеспечивают доступ к более широким видеовозможностям и создают основу для внедрения инноваций. В последнем квартальном отчете он назвал эти соглашения «ключевой стратегической целью», открывающей перспективы для дальнейшего расширения функционала платформы.

Напомним, ранее Netflix и Spotify договорились о запуске видеоподкастов.