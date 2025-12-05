UARU

Netflix ведет эксклюзивные переговоры о покупке активов Warner Bros. Discovery

Стриминговый гигант Netflix начал эксклюзивные переговоры с Warner Bros. Discovery (WBD) о приобретении ключевых активов медиакорпорации. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Netflix интересуется киностудией Warner Bros., телеканалом HBO и платформой HBO Max. Компания направила WBD уже второе предложение и привлекает десятки миллиардов долларов для финансирования этой сделки.

По информации источников, стороны могут объявить о договоренности в ближайшее время. Netflix готова заплатить WBD $5 млрд, если регуляторы не одобрят сделку.

В октябре Warner Bros. Discovery объявила, что рассматривает возможность продать компанию полностью или отдельные ее сегменты. Руководство хочет завершить сделку до конца текущего года. Ранее WBD планировала разделить бизнес на две компании: одна получит киностудию и стриминговые сервисы, вторая — кабельные телесети, в частности CNN, TNT и Food Network.

Источники уточняют: Warner Bros. Discovery должна завершить выделение кабельных каналов до закрытия сделки со стриминговым гигантом. Капитализация WBD с начала года выросла в 2,3 раза и достигла около $60,9 млрд.

Помимо Netflix, к приобретению WBD проявляют интерес Paramount Skydance и Comcast Corp. Paramount — единственный претендент, который хочет купить корпорацию целиком, вместе с кабельными каналами. Comcast, как и Netflix, претендует только на развлекательные и стриминговые активы.

Если сделка состоится, крупнейший в мире стриминговый сервис по подписке объединится с одной из старейших голливудских киностудий, что заметно изменит расклад сил в индустрии развлечений. Warner Bros. владеет огромным архивом фильмов и сериалов, в частности франшизой о Гарри Поттере и ситкомом «Друзья». Кроме этого, Netflix получит телеканал HBO с его библиотекой культовых проектов — «Клан Сопрано» и «Белый лотос».

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
