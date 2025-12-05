Netflix объявил о приобретении Warner Bros. Discovery за 82,7 миллиарда долларов

Стриминговый сервис Netflix объявил о заключении окончательного соглашения о приобретении медиаконгломерата Warner Bros. Discovery (WBD) за 82,7 миллиарда долларов. Соглашение предусматривает как денежную выплату, так и передачу части акций покупателя.

Netflix получает контроль над одной из старейших голливудских студий, основанной в 1923 году, а также над телесетью HBO, стриминговым сервисом HBO Max и масштабной библиотекой кино- и телепродукции. В то же время платформа получает доступ к многочисленным франшизам, в частности к киновселенной DC Comics, вселенным «Гарри Поттера» и «Властелина колец», а также культовым сериалам «Игра престолов», «Клан Сопрано», «Теория большого взрыва» и «Белый лотос».

- Реклама -

Менее чем через сутки после начала эксклюзивных переговоров стороны достигли договоренности. Netflix обошел других претендентов на покупку, среди которых были Paramount Skydance и Comcast. По условиям соглашения Warner Bros. и HBO Max формально выходят из структуры WBD и интегрируются в экосистему Netflix.

Сделку можно будет завершить после того, как Discovery Global отделится от Warner Bros. — этот процесс запланирован на третий квартал 2026 года. Переходный период продлится от 12 до 18 месяцев, в течение которых студии Warner Bros. продолжат текущую работу, а Netflix начнет интеграцию приобретенных активов.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Руководство Netflix заявило о намерении сохранить традиционную модель кинотеатральных релизов фильмов Warner Bros., которые ежегодно привлекают большую аудиторию в кинопрокат. В то же время остается неясным, будут ли сети HBO и HBO Max функционировать как отдельные платформы после интеграции их контента в Netflix.

Годовой доход Warner Bros. превышает 2,5 миллиарда долларов. Компания имеет налаженные связи с творческими талантами, развитые производственные мощности и глобальную дистрибьюторскую сеть. Аналитик Morgan Stanley особо выделяет потенциал доходов от таких активов, как вселенная DC Comics, «Гарри Поттер» и «Властелин колец», в течение следующих десятилетий.

Эксперты отрасли называют сделку «тектоническим сдвигом» в медиаиндустрии. Объединение контента и ресурсов может усилить лидерские позиции Netflix на рынке стриминговых услуг. Впрочем, сделка требует одобрения антимонопольных регуляторов США и Европы, которые рассматривают ее как возможную угрозу чрезмерной концентрации власти над контентом.

Представители киноиндустрии уже обратились к Конгрессу США с просьбой помешать сделке. Гильдия режиссеров Америки планирует встретиться с руководством Netflix, чтобы обсудить возможные последствия приобретения. В индустрии опасаются, что стратегия Netflix с акцентом на цифровые релизы может негативно повлиять на традиционный кинотеатральный прокат.

Для подписчиков обеих платформ объединение может означать расширение доступной библиотеки, появление новых эксклюзивных проектов и возможность просмотра архивной классики по одной подписке. Оптимизация бизнес-модели и пересмотр прав на контент будет происходить поэтапно в течение переходного периода.

Напомним, что HBO Max недавно официально запустился на украинском рынке и доступен как в прямом формате, так и через партнерскую интеграцию с MEGOGO.