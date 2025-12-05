lifecell запустил сервис автоматизированных вызовов для бизнес-клиентов

Мобильный оператор lifecell, входящий в группу компаний DVL, запустил для бизнес-клиентов услугу «Коммерческие вызовы». Решение позволяет компаниям общаться с клиентами контролируемым и безопасным способом без привлечения операторов колл-центров.

Услуга работает как автоматизированные телефонные звонки, помогающие компаниям общаться с клиентами на важных этапах обслуживания. Бизнес может передавать верификационные коды, подтверждать финансовые операции, авторизовывать пользователей и своевременно информировать их об изменениях в сервисах.

- Реклама -

Ранее верификационные сообщения отправлялись преимущественно через SMS. Голосовой канал доставки повышает вероятность своевременного получения кода до 100%. Услуга работает на базе IP-телефонии (VoIP), что обеспечивает стабильное качество соединения даже при большой нагрузке и поддерживает различные сценарии использования.

Важная особенность решения – прозрачность коммерческих обращений для потребителей. Оператор контролирует происхождение рекламных звонков и наказывает компании, звонящие без подтвержденного согласия пользователей. Это дополнительно защищает от спама и навязчивых звонков.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Услуга предназначена для банков, маркетплейсов, проектов электронной коммерции, логистических компаний, страховых организаций, коммунальных служб, медицинских учреждений и малого бизнеса.

Сервис подходит для авторизации пользователей через одноразовые пароли (OTP) и двухфакторную аутентификацию, подтверждения операций и заказов, информирования о статусах услуг или счетов, проведения маркетинговых кампаний, опросов и напоминаний.

Ключевые преимущества услуги – скорость и масштабируемость с возможностью совершить тысячи звонков за несколько минут, высокое качество соединения даже при большой нагрузке, экономичность по сравнению с SMS или работой колл-центров, персонализация сценариев под конкретные задачи и простое подключение без сложной ИТ-интеграции.

Максимальная продолжительность одного коммерческого вызова – 120 секунд, что побуждает компании формировать четкие и эффективные сценарии взаимодействия. Номера для таких вызовов не принимают входящие звонки, что отделяет этот трафик от обычной голосовой связи и обеспечивает соответствие функциональному назначению услуги. Сервис не работает для международных соединений.

Стоимость услуги зависит от объема вызовов и выбранного сценария. Базовая стоимость одного коммерческого вызова – 0,45 грн, тарификация в сети lifecell – 0,09 грн/мин, для звонков на другие сети в Украине – 0,11 грн/мин.

Получить коммерческое предложение и активировать «Коммерческие вызовы» можно через корпоративного менеджера lifecell для действующих клиентов или оставив заявку на сайте оператора.