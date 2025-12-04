В Украине запретили еще 7 российских онлайн-кинотеатров

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Нацсовет) расширил перечень запрещенных российских медиасервисов. Регулятор добавил в него семь онлайн-кинотеатров государства-агрессора, которые работают на 112 интернет-ресурсах. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства по итогам заседания 4 декабря.

Решение было принято на основании официальных обращений. Запрет инициировали Общественный союз «Инициатива Чистое Небо» и Департамент защиты национальной государственности Службы безопасности Украины (СБУ).

- Реклама -

В список запрещенных вошли следующие медиасервисы: BobFilm с 66 доменами, LordFilm с 35 сайтами, Mirfilm.net с пятью ресурсами, KinoKong с тремя доменами, а также OnTVtime (www.ontvtime.ru), «Смотри ТВ» (smotru.tv) и «ТВ России.live» (tv-russia.live).

Регулятор обнаружил ряд признаков, подтверждающих направленность этих сервисов на российскую аудиторию. Все заблокированные платформы используют русский язык в качестве основного языка интерфейса. Они также распространяют контент с участием лиц, включенных в Перечень угроз национальной безопасности Украины, в частности Пореченкова, Охлобыстина, Безрукова, Мерзликина и Харатьяна.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Кроме того, запрещенные кинотеатры предоставляют доступ к фильмам, которые Закон Украины «О кинематографии» запрещает распространять. Часть сервисов транслирует российские телеканалы «Россия 1», «Россия 24», «НТВ» и «Первый канал». На этих ресурсах размещена реклама товаров и услуг для жителей государства-агрессора.

В то же время Нацсовет дополнил перечень ранее заблокированных медиасервисов. Регулятор добавил 18 новых доменов HD Rezka, три сайта Kinobar и два ресурса RusTv.live.

Регулятор направит официальное обращение в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК). В обращении будет речь о техническом ограничении провайдерами доступа к указанным интернет-ресурсам.

После последнего обновления общее количество запрещенных медиасервисов государства-агрессора в перечне Нацсовета составляет 56. Для сравнения, 17 июля 2025 года регулятор также заблокировал семь российских ресурсов: UZOR.SU, «Дома ТВ Нет», KinoJump, LegalKino, RSerial.TV, RusTv.live, Telek.top и KINOGO.