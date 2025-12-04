Украинский разработчик создал сервис для мониторинга популярности фильмов и сериалов

Евгений Русаков, Front-End Tech Lead компании «Сильпо», открыл публичный доступ к сервису Ratingo, который отслеживает тренды киноиндустрии. Платформа собирает данные о просмотрах из различных стриминговых сервисов и обновляет статистику каждые 10 минут. Об этом пишет dev.ua.

Идея проекта возникла из личной потребности разработчика. Евгений регулярно смотрит сериалы и фильмы в свободное время, однако большое количество релизов и разнообразие платформ затрудняли выбор качественного контента. Сначала он создал базовую версию инструмента для себя — простой мониторинг популярного контента. Впоследствии разработчик решил усовершенствовать сервис и за несколько вечеров подготовил публичную версию. Разработчик опубликовал код проекта на GitHub.

Сервис решает проблему искусственных трендов стриминговых платформ. Вместо поиска на Netflix, Max, Amazon, Hulu, Disney+ и других сервисах пользователи видят, что на самом деле смотрят зрители прямо сейчас. В сервисе можно просматривать рейтинги на глобальном уровне или только для Украины.

В сервисе есть топ-3 релизов и категория «Взлеты и падения». Она показывает изменение количества зрителей за 30 или 90 дней. Отдельный раздел «Поступления» показывает ближайшие премьеры, в частности новые серии популярных сериалов.

Технически сервис использует несколько API. Trakt API предоставляет статистику просмотров на разных платформах. TMDB API предоставляет информацию об описаниях проектов, актерском составе, рейтингах, сериях и сезонах. Когда в TMDB нет рейтингов, система обращается к IMDb API. Сервис обновляет данные каждые 5-10 минут, а новые релизы ищет каждые 6 часов.

Проект открыт для предложений пользователей. На сайте работает раздел «Идеи развития», где можно голосовать за имеющиеся идеи или предлагать собственные функции.

Ratingo — не единственный пример, когда разработчики создают инструменты для работы с большими объемами контента. Недавно автор канала DAO запустил интерактивную карту украиноязычного YouTube с более чем 10 000 каналов. Проект группирует каналы по тематикам, а размер каждого элемента соответствует количеству подписчиков.